Пропонуємо дізнатися, що ж віщують зірки всім знакам Зодіаку 12 березня.

Сьогодні спроби розібратися в собі і у своїх стосунках з оточенням можуть не кращим чином відбитися на настрої і самопочутті. Можливі образи і конфлікти.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Навколишні захочуть маніпулювати Овном і використовувати його доброту в своїх цілях. На жаль, вам буде складно їм протистояти.

Тільці заглибляться в свій внутрішній світ і будуть без особливої радості взаємодіяти з оточенням. Що ж, ви відмінно себе почуваєте і наодинці із собою.

Близнюки

З самого ранку Близнюки ризикують з головою піти у вирішення своїх поточних питань. І зовсім не обов'язково, що ці питання будуть серйозними і важливими.

Рак

Рак буде занурюватися в будь-яку справу з головою. При чому з повною віддачею він буде займатися як чимось корисним, так і зовсім неважливими дрібницями.

Лев

Лев не зможе втриматися від того, щоб поплакатися оточуючим. Будьте обережні, адже останнім часом вони стомилися від ваших скарг.

Діва

Діві саме час зайнятися накопиченими справами: її працездатність й активність будуть на висоті.

Терези

Терезам легше, ніж зазвичай, будуть даватися справи, що вимагають копіткої уваги й терпіння.

Скорпіон

Скорпіону захочеться пошкодувати себе і поображатися на оточуючих. Але будьте впевнені: насправді у Вашому житті все не так погано.

Стрілець

Стрільцю весь вільний час краще провести вдома. А ще краще - побути одному або в колі найближчих людей. Взаємодіяти з іншими людьми вам буде складно.

Козеріг

Необережна поведінка Козерога може стати джерелом безлічі образ і конфліктів. Ваше почуття гумору буде зрозуміло далеко не всім оточуючим.

Водолій

Всі думки Водолія займатиме тема грошей. Якщо хочете поліпшити своє фінансове становище, згадайте про те, що під лежачий камінь вода не тече.

Риби

Риби будуть настільки занурені в свої власні плани, що перестануть помічати навіть найближчих людей навколо себе.

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Автор: УНІАН