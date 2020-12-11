Гороскоп рекомендує Водоліям не починати складну роботу. На Стрільців чекає кілька напружений день.

Гороскоп на суботу, 12 грудня 2020 року рекомендує Водоліям не починати складну роботу. Стрільців чекає кілька напружений день.

Про це пише slovofraza.

Овен

Завтра Овнам не доведеться скаржитися на завантаженість. День пройде швидко і легко. Заплануйте щось цікаве на вечір.

Працюйте на результат і не звертайте уваги на перипетії з колегами або керівництвом.

Близнюки

Завтра сприятливий день для того, щоб відкрити свою справу. У вас є всі шанси обігнати наявних і потенційних конкурентів.

Рак

Гроші і сили, які ви вкладаєте в навчання, повернуться до вас сторицею. Постарайтеся, щоб навчання не відволікало вас від виконання ваших безпосередніх обов'язків.

Лев

Завтра доля може звести вас з тим, з ким ви колись посварилися. У вас є відмінний шанс, щоб все змінити. Перший крок за вами.

Діва

Цілеспрямованість завтра допоможе вам досягти поставлених цілей і вийти переможцем з будь-яких несприятливих ситуацій.

Терези

На роботі у вас буде панувати цілком сприятлива атмосфера. Проявіть наполегливість і терпіння, і тоді вам вдасться підвищити свої заробітки.

Скорпіон

Постарайтеся завтра не виділятися із загальної маси. Відкладіть всі свої жарти до більш сприятливого часу, воно вже не за горами.

Стрілець

Завтра Стрільців чекає багато труднощів, проте не варто падати духом. Для початку розпишіть собі план роботи. Це допоможе впоратися з усіма справами.

Козеріг

День підходить для обговорення планів на найближче майбутнє. Дбайте про своє здоров'я і вживайте корисну їжу.

Водолій

Завтра гарний час для генерального прибирання. Вся ваша діяльність буде спрямована на досягнення швидких результатів. Відкладіть на інший день складну роботу.

Риби

Робота завтра змусить вас трохи понервувати. Не розчаровуйтеся, адже відпочинок не за горами. Налаштуйтеся на позитив і спокійно завершуйте всі справи. Від нових пропозицій в цей день краще відмовитися.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН