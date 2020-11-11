Гороскоп прогнозує дещо складний день для Близнюків. Тельцям варто бути уважним до деталей.

Гороскоп на четвер, 12 листопада 2020, прогнозує дещо складний день для Близнюків. Тельцям варто бути уважним до деталей.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овнам зірки радять завтра уникати конфліктів. Існує ризик того, що ви посваритеся з близькою людиною. Можливі неприємні сюрпризи.

Будьте завтра уважні до деталей, тактовні і терплячі стосовно тих, хто слабший. Вечір-ідеальний час для романтичних зустрічей.

Близнюки

У цей день вам варто чекати неприємностей з боку родичів. Можливо, близькі люди відмовлять вам у своїй підтримці.

Рак

У ці дні висока ймовірність отруєння. Уникайте неперевірених продуктів, а також занадто жирних і екзотичних страв. Постарайтеся не вживати алкоголь.

Лев

Будьте готові до дзвінків від родичів з проханням про допомогу і до несподіваних поїздок. Також у вас буде можливість зустрітися з кимось із далекого минулого.

Діва

Вам варто побоюватися незнайомців. Малознайомі люди можуть скористатися вашою довірою і нашкодити.

Терези

Завтра астрологи радять Терезам бути рішучими. Це може бути необхідно, щоб ще раз довести щирість своїх почуттів до партнера. Утримайтеся від ревнощів, від необгрунтованої критики і взаємних докорів.

Скорпіон

Скорпіони завтра відмінно будуть справлятися з домашньою роботою. Увечері вас чекає приємне дозвілля.

Стрілець

Небезпечний, важкий день. Зосередьтеся на головному і постарайтеся не відволікатися на дрібниці. Ймовірно, проблеми або виправлення помилок у сфері професійної діяльності віднімуть Ваш час.

Козоріг

Завтра ви можете з успіхом здійснювати різні торгові угоди, навіть ризиковані. А ось в особистих відносинах не виключені проблеми, пов'язані з небажанням партнера прийняти вашу точку зору.

Водолій

Завтра може з'явитися унікальна працездатність, в результаті чого ви будете здатні отримати небувалі успіхи у всьому. Більшість представників знака навіть постараються забути про обов'язки і дозволять собі відпочити.

Риби

День надовго запам'ятається вам відчуттям гармонії і спокою. Вам буде легко вдаватися все заплановане.

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Автор: УНІАН