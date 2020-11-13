Гороскоп радить Левам уважно поводитися з грошима і фінансовими вкладеннями. Тельців чекають серйозні випробування.

Гороскоп на суботу, 14 листопада 2020 року, радить Левам уважно поводитися з грошима і фінансовими вкладеннями. Тельців чекають серйозні випробування.

Про це пише slovofraza.

Овен

Завтра Овнам варто частіше прислухатися до себе. Не нервуйте через дрібниці. Будьте готові до різких змін планів.

Завтра на Тельців чекають серйозні випробування. Події дня вимагатимуть особливого підходу до розв'язання накопичених проблем і завдань.

Близнюки

Завтра від Близнюків вимагатиметься прийняття складних рішень. Це можуть бути як робочі, так і побутові, сімейні питання.

Рак

Ракам буде хотітися встигнути якомога більше, але тут важливо не переоцінювати свої сили.

Лев

Завтрашній день допоможе вам здійснити плани і розв'язати старі проблеми. Уважно поводьтеся в цей день з грошима, ретельно продумуйте покупки і фінансові вкладення.

Діва

Навіть найпростіші завдання для Дів завтра можуть здатися справжніми проблемами, якщо ви не проявите креатив і наполегливість. Завтра з розумом використовуйте будь-яку отриману інформацію.

Терези

Терезів чекає день суперечок і з'ясування відносин. За сприятливих обставин ви зможете розв'язати будь-які питання.

Скорпіон

На Скорпіонів можуть чекати труднощі, однак якщо ви мобілізуєте свої сили, то успішно з усім впораєтеся.

Стрілець

Першу половину дня варто присвятити всім невирішеним справам, які накопичилися ще з початку тижня. Увечері відпочиньте з сім'єю.

Козеріг

У Козерогів завтра з'явиться час для відпочинку. Гарний час, щоб переосмислити своє життя. Можливо, Вам варто налагодити відносини з людиною, яку ви несправедливо викреслили зі свого життя.

Водолій

У ваших інтересах завтра погодитися на пропозицію начальника, інакше ситуація цілком може вийти з-під вашого контролю і стати непередбачуваною.

Риби

Є ймовірність, що завтра виникне безліч непередбачених ситуацій, які серйозно попсують вам нерви. Будьте пильні.

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Автор: УНІАН