Зірки приготували деяким знакам Зодіаку дуже непростий день.

Астрологи розповіли, на що різним знакам Зодіаку слід очікувати від неділі, 16 жовтня.

Деяким знакам пощастить відпочити і розслабитися, а інші будуть в постійній напрузі і роздумах над життям.

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Овен

Попри те, що в цей день ви найімовірніше будете відпочивати, буде простежуватися і якась активність. Наприклад, до вас прийдуть друзі і повідомлять приємні новини.

Телець

Тельцям слід залишитися вдома і зайнятися тими справами, які вони давно відкладали.

Близнюки

Астрологи кажуть, що в цей день на вас чекає щось пов'язане з дорогою і комунікаціями між містами. Ви можете когось проводжати або зустрічати на вокзалі, отримувати або забирати посилку.

Рак

Присвятіть цей день своїй родині. Якщо ви багато працюєте, то влаштуйте собі маленький вихідний, щоб побути з тими, хто в вас так потребує.

Лев

У цей день у вас буде дуже багато вільного часу, який потрібно провести з користю. Можна подивитися фільм, почитати книгу або зайнятися спортом.

Діва

У вас можуть з'явитися ознаки застуди. Краще не відкладати їх на потім, інакше симптоми будуть тільки посилюватися.

Терези

Можливо, в цей день ви поїдете за місто на пікнік або зберетеся на застілля з усією своєю сім'єю. Не виключено, що вперше за довгий час ви зможете відволіктися від новин, які так давно Вас вантажать і пригнічують.

Скорпіон

З незрозумілої вам причини буде хотітися побути на самоті. Краще дозволити собі це зробити, інакше до понеділка хандра не пройде.

Стрілець

У цей день вас чекає поїздка. Це може бути щось незначне, але ви цього дуже чекаєте і хочете.

Козеріг

16 жовтня на вас чекають зрушення в любовному плані. Це може бути пропозиція почати стосунки або навіть пропозиція руки і серця. Так що будьте готові!

Водолій

У цей день вам, на жаль, доведеться бути в не дуже приємній для Вас компанії. Однак це необхідність, тому потрібно просто зібратися з думками і перетерпіти це.

Риби

Займіться чимось корисним. Приберіть будинку, розберіть комору, викиньте старі речі. Також для риб сьогоднішній день буде вдалим в плані покупок.

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