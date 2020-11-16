Гороскоп радить Терезам позитивно мислити. На Стрільців чекають виклики на роботі.

Гороскоп на вівторок, 17 листопада 2020, радить Терезам позитивно мислити. На Стрільців чекають виклики на роботі.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овну в цей день доведеться змиритися з болем втрати чогось. Ймовірно, вам доведеться приймати важкі рішення і припиняти нездорові відносини. Не рубайте з плеча, адже все ще може змінитися в кращу сторону.

День найкраще присвятити плануванню. Проаналізуйте своє минуле і визначіться, що краще змінити в сьогоденні.

Близнюки

Завтра все піде своєю чергою. Не забувайте свідомо реалізовувати довгострокові плани і послідовно виконувати те, що запланували раніше.

Рак

Візьміть ініціативу в свої руки. Якщо ви знаєте, чого хочете, і є точний план, то ви досягнете своєї мети. Відкиньте сумніви і беріться за справу.

Лев

У цей день через багатство емоційних переживань, які вас чекають, Ви можете потрапити в складну ситуацію. Перш ніж приймати рішення, зверніться за порадою до людини, якій ви довіряєте.

Діва

На роботі на вас чекають серйозні виклики. Сфокусуйтеся виключно на своїх завданнях.

Терези

Не зациклюйтеся на відносинах. Просто відпустіть ситуацію і присвятіть день більш продуктивним речам.

Скорпіон

Завтра доля покаже вам, що ви набагато сильніше, ніж думаєте. Зверніть увагу на дивовижні можливості, які відкриються перед вами в майбутньому.

Стрілець

Будьте сміливі і вірте, що можете зберегти плоди своєї роботи. Перед вами можуть виникнути виклики, які Вас розсердять.

Козеріг

Завтра ви отримаєте шанс поліпшити складну ситуацію на професійній ниві.

Водолій

Варто очікувати день, наповнений почуттями та емоціями, які можуть вразити вас абсолютно несподівано. Ви реалізуєте всі свої плани і, ймовірно, отримаєте вигідну пропозицію.

Риби

Завтра ваші справи можуть піти не за планом. Зі складнощами впоратися допоможе людина з боку.

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Автор: УНІАН