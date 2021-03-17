Завтра нас чекає не найсприятливіший день для роботи. Апатія, дратівливість, уповільнена реакція – все це може не кращим чином позначитися на діловій активності.
Про це пише "1001 гороскоп".
Овен
Завтра Овну буде важко утриматися від спокуси обтяжити свою фігуру і совість яким-небудь смачним висококалорійним блюдом. Уникайте місць, які будуть цьому сприяти.
Читайте такожАстрологи назвали знаки Зодіаку, яким не можна довірятиТілець
Телець завтра стане жертвою однієї з двох крайнощів: або він буде цілий день бити байдики, або працювати так, що аж дим піде з вух.
Близнюки
Завтра день у Близнюків пройде під знаком пасивності і розслаблення.
Рак
Рак завтра буде стурбований якоюсь глобальною ідеєю. Ви загоритеся чимось так, що не будете знаходити собі місця.
Лев
Завтра Лева практично у всьому може супроводжувати почуття невдоволення. Самі звичайні, повсякденні справи будуть просуватися з труднощами.
Діва
Завтра Діві захочеться як-небудь розгальмувати оточуючих і захопити їх чимось цікавим. Але будьте обережні: багатьом з них це не сподобається.
Терези
Ваги завтра будуть сповнені енергії. Ви зможете гори звернути!
Скорпіон
Завтра Скорпіону випадає рідкісна можливість зайнятися щасливим байдикуванням! Події в цей день сміливо можна пустити на самоплив.
Стрілець
Завтра у Стрільця бажання покомандувати виникатиме протягом дня регулярно. Однак не забувайте про повагу.
Козеріг
Завтра в голові у Козерога міцно оселиться думка про те, що статус – це гроші, і чим більше у вас грошей, тим міцніше ваше становище в суспільстві.
Водолій
Завтра у Водолія навіть самі елементарні справи по господарству. Зате в робочих справах все пройде гладко.
Риби
Зірки гороскопу схиляють до того, що риби раз у раз будуть надихатися на різноманітні подвиги, ось тільки здійснення цих подвигів буде бажати кращого.
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