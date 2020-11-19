Гороскоп радить Тельцям гарненько відпочити. На Стрільців чекає день, що загрожує помилками у сфері професійної діяльності.

Гороскоп на п'ятницю, 20 листопада 2020 року, радить Тельцям гарненько відпочити. Стрільців чекає день, що загрожує помилками у сфері професійної діяльності.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овнів чекає позитивний день. Керівництво помітить ваші зусилля і щедро віддячить. Вечір присвятіть відпочинку.

Тільцям після виснажливого дня варто відпочити. Зверніть увагу на власні бажання, які ви постійно відкладаєте на потім.

Близнюки

Проявіть наполегливість на роботі. Щоб досягти успіху, потрібно буде чимало попрацювати.

Рак

Ракам завтра варто звернути увагу на свій фінансовий стан. Не витрачайте гроші на дрібнички, адже незабаром вам доведеться витрачати велику суму на бажану покупку.

Лев

Зірки рекомендують Левам розібратися у власних бажаннях. Вам необхідно точно зрозуміти, що вам потрібно від життя і свого майбутнього.

Діва

Астрологи радять Дівам після роботи повністю розслабитися і відпочити. Приділіть час турботі про себе і своє здоров'я.

Терези

Завтра всіма силами уникайте конфліктів. У цей день є велика ймовірність сварки на порожньому місці, яка може привести до погіршення відносин.

Скорпіон

Проблеми, які виникнуть в першій половині дня, вже після обіду вирішаться самі по собі. Зіткнувшись з непорозумінням - не робіть різких рухів, а просто почекайте.

Стрілець

На Стрільців чекає складний день, що загрожує помилками у сфері професійної діяльності і непорозуміннями в особистих відносинах. Несприятливий день для спілкування з партнерами, навчання, початку нової справи.

Козеріг

Завтра постарайтеся уникати обіцянок, непотрібних розмов і роботи з документами. Зверніть увагу на своє здоров'я або здоров'я близьких.

Водолій

День сприятливий для серйозних ділових контактів і відновлення дружніх зв'язків, які виявляться досить міцними.

Риби

Завтра проаналізуйте свою поведінку: вам необхідно чітко побачити свої чесноти і недоліки.

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Автор: УНІАН