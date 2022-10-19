Дізнайтеся, що готує вам цей день.

Астрологи розповіли, яким буде 20 жовтня для різних знаків Зодіаку.

Овен

За гороскопом у Овнів в цей день буде сприятливий день для різних справ, які давно відкладали в довгий ящик.

Телець

Тельцям зірки пророкують цікаву зустріч, яка сильно їх мотивує.

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Близнюки

Близнюки залишаться в цей день одні і зможуть побути наодинці зі своїми думками, що допоможе прийняти правильне рішення.

Рак

Раки можуть здійснити якісь бажані покупки, про які давно мріяли. Це може бути як якась дрібниця, так і щось дороге.

Лев

Левам вечір 20 жовтня подарує сюрприз. Це може бути якесь романтичне побачення або прогулянка.

Діва

Дів чекають сварки з близькими людьми. Це незворотно, так що доведеться просто перечекати емоційно нестабільний момент.

Терези

Терезам належить важкий трудовий день з безліччю проблем, які потрібно буде вирішувати оперативно.

Скорпіон

Скорпіони відчують слабкість і нездужання. Можуть бути симптоми хвороби, на які потрібно терміново відреагувати.

Стрілець

Уродженці цього знака Зодіаку проведуть розслаблений день. Вони можуть відмовитися від звичної роботи, і провести день за чимось незвичайним. Наприклад, піти з роботи і весь день присвятити прогулянці.

Козеріг

Козерогам потрібно підготуватися до поїздки. Це може бути відрядження або невелика подорож з романтичним підтекстом.

Водолій

Водоліям повідомлять неприємну новину щодо їх сім'ї.

Риби

Приготуйтеся до того, що вас постійно будуть намагатися дратувати і виводити на конфлікт.

Нагадаємо, нещодавно астролог Дмитро Уранус передбачив небезпека для України. Він каже, що в найближчому майбутньому такого стрімкого звільнення територій не передбачається.

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