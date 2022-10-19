Астрологи розповіли, яким буде 20 жовтня для різних знаків Зодіаку.
Овен
За гороскопом у Овнів в цей день буде сприятливий день для різних справ, які давно відкладали в довгий ящик.
Телець
Тельцям зірки пророкують цікаву зустріч, яка сильно їх мотивує.
Близнюки
Близнюки залишаться в цей день одні і зможуть побути наодинці зі своїми думками, що допоможе прийняти правильне рішення.
Рак
Раки можуть здійснити якісь бажані покупки, про які давно мріяли. Це може бути як якась дрібниця, так і щось дороге.
Лев
Левам вечір 20 жовтня подарує сюрприз. Це може бути якесь романтичне побачення або прогулянка.
Діва
Дів чекають сварки з близькими людьми. Це незворотно, так що доведеться просто перечекати емоційно нестабільний момент.
Терези
Терезам належить важкий трудовий день з безліччю проблем, які потрібно буде вирішувати оперативно.
Скорпіон
Скорпіони відчують слабкість і нездужання. Можуть бути симптоми хвороби, на які потрібно терміново відреагувати.
Стрілець
Уродженці цього знака Зодіаку проведуть розслаблений день. Вони можуть відмовитися від звичної роботи, і провести день за чимось незвичайним. Наприклад, піти з роботи і весь день присвятити прогулянці.
Козеріг
Козерогам потрібно підготуватися до поїздки. Це може бути відрядження або невелика подорож з романтичним підтекстом.
Водолій
Водоліям повідомлять неприємну новину щодо їх сім'ї.
Риби
Приготуйтеся до того, що вас постійно будуть намагатися дратувати і виводити на конфлікт.
Нагадаємо, нещодавно астролог Дмитро Уранус передбачив небезпека для України. Він каже, що в найближчому майбутньому такого стрімкого звільнення територій не передбачається.