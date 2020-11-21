Гороскоп радить Козерогам не забувати враховувати думку близьких людей, а Ракам обіцяє успіх в бізнес-справах.

Гороскоп на неділю, 22 листопада 2020 року, обіцяє Тільцям успіх в переговорах, а Близнюкам радить поки що уникати змін в будь-яких областях діяльності.

Про це пише slovofraza.

Овен

Постарайтеся на цей день запланувати якомога більше. Добре пройдуть ділові переговори. Варто зустрітися з людьми, які вам дороги. Задоволення може доставити робота з інформацією, читання, листування з друзями або спілкування в Інтернеті.

Телець

День буде наповнений переговорами, які можуть принести свої плоди. Однак в розмовах не перегинайте палицю, і якщо відчуваєте, що співрозмовник не готовий дати відповідь, не тисніть на нього. Вам не доведеться боротися з труднощами поодинці- друзі та родичі готові прийти на допомогу.

Близнюки

Уникайте змін в будь-яких областях діяльності, бо вони можуть обернутися несподіваною стороною. Можна покластися на старі зв'язки - вони відкриють для вас нові перспективи. Слід згладжувати конфлікти та всі питання вирішувати світом.

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Рак

Можливо, в цей день доведеться похвилюватися, але хвилювання ці можуть бути й приємними. Зірки впевнені, що зараз гарний час для того, щоб завершувати раніше розпочаті справи. А ось за нові проекти беріться з обережністю. Проявляйте милосердя, не відмовляйте в допомозі близьким. Можливо, доведеться зайнятися здоров'ям.

Лев

У професійній сфері, як і в особистій, доля не підготувала вам ніяких підступів. Не соромлячись, звертайтеся за допомогою до своїх рідних і близьких. Зараз не рекомендується поспішати з прийняттям рішень, оскільки процес переосмислення може виявитися досить тривалим.

Діва

Зараз не можна проявляти нещирість у відносинах з коханою людиною. Постарайтеся не робити вчинки, про які вам незручно було б розповісти. Зате зараз сприятливий час для ділових контактів і прийняття нових пропозицій.

Терези

Постарайтеся зосередитися на професійних справах. Якщо на роботі все піде добре, ви зумієте легко домогтися поставлених цілей. З якимись питаннями поодинці впоратися складно? Зараз гарний час для того, щоб звернутися за допомогою до колег.

Скорпіон

Ніяких різких змін у вашій долі відбутися не повинно. Тільки постарайтеся не вплутуватися в конфлікти з неврівноваженими людьми, а також з керівництвом. У колі сім'ї або в суспільстві коханої людини ви будете перебувати як за кам'яною стіною.

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Стрілець

Даний день буде плідним, хоча самі ви можете відчувати незадоволеність собою або тим, що вас оточує. Постарайтеся не брати на себе підвищених зобов'язань, уникайте надмірних навантажень. Займайтеся тим, що дається без праці.

Козеріг

В даний період небажано братися за складні справи. Однак не слід відмовлятися від ділових зустрічей і переговорів. Будь-які протиріччя будуть вирішувані, якщо не станете поспішати та спочатку розберетеся в ситуації, що склалася. Не забувайте враховувати думку оточуючих людей, особливо якщо дорожите відносинами з ними.

Водолій

Ніяких серйозних змін до гіршого даний період не принесе. Ви будете готові зайнятися новими справами, та й розквитатися зі старими боргами зумієте. День сприятливий для нових знайомств, захоплень і любові. Будьте уважними до свого здоров'я.

Риби

Якщо щось не виходить, перебудовуйтеся і пробуйте новий варіант. Вам буде надана можливість домогтися успіху відразу в декількох напрямках. А похвала близьких людей і колег підбадьорить і додасть сил. Зараз вам потрібні фізичні навантаження, щоб швидко знімати напругу.

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Автор: УНІАН