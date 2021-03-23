Завтра в голові у Тельця раз у раз будуть народжуватися різноманітні плани, що стосуються пристрою і перебудови свого будинку або дачі.

Астрологи розповіли, що чекає в цю середу всі знаки зодіаку.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Завтра обов'язково спробуйте в розмові блиснути своєю ерудицією. Навколишні відразу побачать в вас розумну людину і визнають ваше лідерство.

Завтра в голові у Тельця раз у раз будуть народжуватися різноманітні плани, що стосуються пристрою і перебудови свого будинку або дачі. Плани ці будуть вельми конструктивні і розумні.

Близнюки

Ідеї, які будуть приходити Близнюкам в голову, завтра будуть здаватися їм блискучими і цікавими. Однак вже через пару днів вони, швидше за все, здадуться їм повною нісенітницею.

Рак

Завтра в голову Рака можуть прийти цікаві думки про те, як найкращим чином і без зайвих зусиль поліпшити своє матеріальне становище. Не факт, що ці плани вдасться відразу ж здійснити, але запам'ятати їх варто.

Лев

Завтра Лев відчує в собі дивовижну здатність вирішувати будь-які складні завдання максимально простим і ефективним способом.

Діва

Завтра день у Діви буде підпорядкований чіткому розпорядку, не припускаючи особливих потрясінь. У той же час, нудним день теж бути не обіцяє.

Терези

Завтра оточуючим може здаватися, що ваги розумничають і несуть несусвітню дурницю. Більше того, іноді це буде здаватися і самим Терезам! Тим часом, раціональних зерен в їх міркуваннях буде досить багато.

Скорпіон

Завтра весь день у Скорпіона може піти на обдумування різного роду ідей і планів. Плани можуть бути самими різними, починаючи від думок по перебудові будинку і закінчуючи ідеями по перебудові Всесвіту.

Стрілець

Завтра найкращим рішенням для Стрільця буде зайнятися чим-небудь інтелектуально-корисним.

Козеріг

Завтра ніщо так не буде дратувати Козерога, як прописні істини, озвучені ким-небудь! Будь-яка банальщина буде виглядати в його очах недоречною і дурною.

Водолій

Завтра головний секрет успіху Водолія криється в простоті! Шкода тільки, що сам Водолій буде схильний думати інакше, ризикуючи захопитися надмірно складними схемами і планами.

Риби

Завтра Риби можуть відчути в собі нез'ясовну любов до математики. Завдання, які в інший день здалися б їм нудними і викликають позіхання, будуть не тільки вирішуватися легше звичайного, але і доставляти інтелектуальне задоволення.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Іван Бойко