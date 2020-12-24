Гороскоп радить Водоліям уникати конфліктів. У Близнюків можуть виникнути тимчасові труднощі.

Гороскоп на п'ятницю, 25 грудня 2020 року, радить Водоліям уникати конфліктів. У Близнюків можуть виникнути тимчасові труднощі.

Про це пише slovofraza.

Овен

Завтрашній день може стати для вас переломним. Ви можете закінчити свою довготривалу справу і опинитися на перехресті, на межі надзвичайно важливої зміни.

Творча аура додасть сил Тельцям завтра. Ви обов'язково зможете щось змінити, зрозуміти або здійснити. Дбайте про свої потреби і насолоджуйтеся життям.

Близнюки

Завтра у Близнюків можуть виникнути тимчасові труднощі. Можливі програші або зриви планів. Деякі ваші дії можуть не дати очікуваних результатів. Ви можете відчути провину, втім не варто в неї занадто йти. Спробуйте просто зробити висновки.

Рак

Завтра раків може турбувати питання грошей. Ваша професійна позиція може стати невизначеною. Можливо, ви відчуєте сильне невдоволення або відчуєте, що вам чогось дійсно не вистачає у ваших стосунках.

Лев

Доба не буде найкращою - можливі зіткнення з ситуаціями, які засмутять. Ви можете відчути себе самотнім, вам захочеться близькості і тепла від іншої людини. Можливі припливи ностальгії.

Діва

Завтра у представників знака можуть виникнути проблеми з прийняттям рішень і радикальними кроками. Невпевненість може проникнути в життя разом з відчуттям нестабільності і недостатньої підтримки.

Терези

Завтра може виникнути чимало професійних і соціальних зустрічей. Не варто від них тікати. У рішеннях відмовтеся від сумнівів і сконцентруйтеся на виниклих можливостях.

Скорпіон

Завтра Скорпіони зможуть почати дивитися на важливі для них речі під зовсім іншим кутом. Варто довіритися своїй інтуїції і почати діяти по-своєму. Твердість в діях буде приносити результати.

Стрілець

Завтра краще відмовитися від надмірного обдумування всього і вся. Дайте собі трохи спокою і не роздумуйте про зайве. Така повчання зробить день вдалим.

Козеріг

Вам не завадить контакт з добрим другом, який допоможе відволіктися від набридливої ситуації або неприємних думок. Варто запланувати розмову з тим, з ким вам легко спілкуватися.

Водолій

У цю добу може бути особливо важко стримувати конфлікт, який триває вже давно. Будьте доброзичливі, але скористайтеся своєю інтуїцією.

Риби

Завтра ви несподівано можете стати учасником яскравої розмови. Слідкуйте за необдуманими витратами, адже піддатися спокусі в цей день буде легше, ніж зазвичай.

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Автор: УНІАН