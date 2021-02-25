Овну завтра захочеться провести аукціон небаченої щедрості і задобрити оточуючих самим банальним способом - грошима.

Завтра гороскоп вітатиме максимальне збереження і життєвих ресурсів і фінансів з метою використовувати їх надалі.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Овну завтра захочеться провести аукціон небаченої щедрості і задобрити оточуючих найбільш банальним способом - грошима. Він виступить ініціатором розважального заходу і він же захоче за нього заплатити.

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Телець завтра буде весь день відчувати себе не в своїй тарілці. Навіть найбільш, здавалося б, нікчемну справу в цю п'ятницю він здатний запороти.

Близнюки

Близнюкам завтра краще йти шляхом найменшого опору у всьому. Прибережіть енергію на потім.

Рак

Раку завтра захочеться побалувати себе як ніколи. Це може не найкращим чином позначитися на його фігурі і гаманці.

Лев

Завтра день наділяє Лева величезними запасами прихованої енергії. Ви відчуєте, що здатні згорнути гори.

Діва

Діва завтра втомиться від самодисципліни, і в її житті з'явиться місце легкому хаосу, що цілком непогано.

Терези

Завтра фантазія Терезів запрацює на п'ятірку з плюсом. Ваші нестандартні рішення будь-яких складнощів викличуть захоплення у колег.

Скорпіон

Завтра Скорпіон тільки зібравши в кулак всю свою волю, зможе змусити себе виконувати елементарні обов'язки – і то буде робити це без фанатизму, абияк.

Стрілець

Стрільців завтра буде дратувати повільність оточуючих. Що ж, "хочеш зробити добре-зроби сам" цієї п'ятниці стане вашим девізом.

Козеріг

Завтра настрій, з яким прокинеться Козеріг, буде визначати його успіхи протягом цілого дня.

Водолій

На Водолія завтра нападе лінь і напівсонний стан. Постарайтеся, щоб це не відбивалося на роботі, інакше ризикуєте викликати гнів начальства.

Риби

Завтра Риби будуть перебувати в режимі суворої економії – це стосується економії не тільки грошей, але і життєвих сил.

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Автор: УНІАН