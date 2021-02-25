Завтра гороскоп вітатиме максимальне збереження і життєвих ресурсів і фінансів з метою використовувати їх надалі.
Про це пише "1001 гороскоп".
Овен
Овну завтра захочеться провести аукціон небаченої щедрості і задобрити оточуючих найбільш банальним способом - грошима. Він виступить ініціатором розважального заходу і він же захоче за нього заплатити.
Читайте такожНазвано найнещасливіші знаки ЗодіакуТілець
Телець завтра буде весь день відчувати себе не в своїй тарілці. Навіть найбільш, здавалося б, нікчемну справу в цю п'ятницю він здатний запороти.
Близнюки
Близнюкам завтра краще йти шляхом найменшого опору у всьому. Прибережіть енергію на потім.
Рак
Раку завтра захочеться побалувати себе як ніколи. Це може не найкращим чином позначитися на його фігурі і гаманці.
Лев
Завтра день наділяє Лева величезними запасами прихованої енергії. Ви відчуєте, що здатні згорнути гори.
Діва
Діва завтра втомиться від самодисципліни, і в її житті з'явиться місце легкому хаосу, що цілком непогано.
Терези
Завтра фантазія Терезів запрацює на п'ятірку з плюсом. Ваші нестандартні рішення будь-яких складнощів викличуть захоплення у колег.
Скорпіон
Завтра Скорпіон тільки зібравши в кулак всю свою волю, зможе змусити себе виконувати елементарні обов'язки – і то буде робити це без фанатизму, абияк.
Стрілець
Стрільців завтра буде дратувати повільність оточуючих. Що ж, "хочеш зробити добре-зроби сам" цієї п'ятниці стане вашим девізом.
Козеріг
Завтра настрій, з яким прокинеться Козеріг, буде визначати його успіхи протягом цілого дня.
Водолій
На Водолія завтра нападе лінь і напівсонний стан. Постарайтеся, щоб це не відбивалося на роботі, інакше ризикуєте викликати гнів начальства.
Риби
Завтра Риби будуть перебувати в режимі суворої економії – це стосується економії не тільки грошей, але і життєвих сил.
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