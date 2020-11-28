Гороскоп радить Ракам більше слухати і менше висловлюватися, а Левам - намагатися уникати конфліктів.

Гороскоп на неділю, 29 листопада 2020 року, радить Тельцям використовувати завтра додаткові ресурси та зв'язки, а Близнюків попереджає про напружений період.

Про це пише slovofraza.

Овен

При вирішенні будь-яких ділових питань не варто ризикувати. Не плануйте зустрічей, які можуть вас вимотати. Не виключено винагороду за ваше терпіння і все те, що ви робили для інших людей раніше. Настав вдалий період для тих, хто хоче внести зміни у свій зовнішній вигляд або особисте життя.

Телець

Вдалий період для професійної діяльності. Добре, якщо ви знайдете і запропонуйте керівництву спосіб, як можна зробити роботу більш ефективною. Використовуйте у своїй діяльності додаткові ресурси та зв'язки.

Близнюки

Період може виявитися напруженим. Вам потрібно подумати про більш спокійний ритм життя і більше часу проводити на свіжому повітрі. У любовній сфері пануватиме гармонія. Самотніх представників знака може очікувати приємне знайомство.

Рак

У розмовах потрібно чітко дотримуватися рису, за яку не слід переступати. Постарайтеся більше слухати та менше висловлюватися. Уникайте конфліктних ситуацій. Настають зміни у вашій професійній діяльності, і якщо ви зумієте зорієнтуватися, то можете досягти успіху.

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Лев

У цей день ваші професійні інтереси можуть піти врозріз з особистими відносинами, тому намагайтеся уникати конфліктів. Готуйтеся миттєво реагувати, приймати рішення по ходу справи й змінювати свої плани. Правильно організуйте свою діяльність і підтримуйте корисні контакти.

Діва

Можна починати нові справи або, наприклад, зайнятися самоосвітою. Можливо, доведеться підняти старі зв'язки, які подарують нові перспективи. Хоча зараз вам складно буде знайти спільну мову з людьми, але більшою мірою це стосується любовних відносин. У бізнесі все складеться успішно.

Терези

Доля дасть шанс поліпшити становище. Не роздумуйте: саме блискавично прийняте рішення виявиться вірним. Не відмовляйте собі в маленьких задоволеннях. Більше часу проводите на свіжому повітрі в компанії приємних людей.

Скорпіон

Перевагу варто віддавати справам, в яких не потрібна активна підтримка оточуючих, бо помічники можуть надати ведмежу послугу. Не засмучуйтеся, якщо помітите, що позиція родичів, колег, керівництва або коханої людини буде відрізнятися від вашої власної.

Стрілець

День може надати різні можливості. З'явиться шанс придбати корисні зв'язки, домовитися про що-небудь або почати спільний проект. Даний період може піднести приємні сюрпризи в області піднесених почуттів. Бажано переглянути свої установки щодо здоров'я, внести зміни в розпорядок дня і при необхідності збільшити фізичні навантаження.

Козеріг

Ви можете зіткнутися з перешкодами в справах. Конфлікти відбуватимуться на порожньому місці. Звертайтеся за допомогою до друзів і колег. Займайтеся справами, які не вимагають серйозних зусиль. Проявляйте терпіння. Займіться своїм здоров'ям.

Водолій

У професійній діяльності можуть виникнути складнощі. Не піддавайтеся спокусі кого-небудь покритикувати. У роботі проявляйте терпіння і вдумливість. Можливі проблеми з технікою, зв'язком. Більше уваги приділяйте улюбленим людям, інакше можуть виникнути образи і конфлікти.

Риби

День підходить для активних дій і розширення кола ділових знайомств. Ви можете отримати цікаву пропозицію. Вдасться вирішити спірні питання. Проводьте більше часу в спілкуванні з друзями або за своїм улюбленим заняттям.

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Автор: УНІАН