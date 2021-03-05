Козерогу не варто навіть братися за справи, в яких він не відчуває впевненості в своїх силах.

Завтра день схиляє до того, щоб витати в хмарах, замість того, щоб займатися справами з реального життя.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овен буде жадати спілкування! Субота-відмінний день для того, щоб зустрітися з друзями і провести час з тим, хто вам дорогий.

Завтра Телець ризикує пережити почуття розчарування стосовно чогось або до когось.

Близнюки

Близнюки завтра будуть перебувати в повній гармонії із зовнішнім світом. Ви зможете видихнути і не будете нікуди поспішати.

Рак

Рак завтра цілий день буде дратуватися через дрібниці. Добре те, що великі проблеми на його шляху не зустрінуться.

Лев

День наділяє Лева вмінням заражати своїми емоціями оточуючих. Ви підкорите своїх чарівністю всіх!

Діва

Діва завтра займеться облаштуванням особистого простору навколо себе. Хтось нещодавно вас надихнув на те, щоб змінити його на краще.

Терези

Завтра - не найкращий день для вирішення серйозних питань. Розслабтеся і отримуйте задоволення.

Скорпіон

Скорпіону завтра належить зайнятися фінансовими питаннями. Вам необхідно впорядкувати доходи і витрати.

Стрілець

Завтра Стрільцеві може прийти в голову ідея, як найрадикальнішим чином змінити своє життя. Ці грандіозні плани можуть стосуватися кар'єри, особистого життя або інших сфер.

Козеріг

Козерогу не варто навіть братися за справи, в яких він не відчуває впевненості в своїх силах. А таких справ, на жаль, буде більшість.

Водолій

Водолію пора згадати про свої мрії і негайно зайнятися їх втіленням. Адже коли, якщо не зараз?

Риби

Рибам завтра потрібно покладатися на свою інтуїцію. Навіть сни можуть виявитися віщими!

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Автор: УНІАН