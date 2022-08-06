Що приготували зірки вам на цей день - дізнаєтеся в матеріалі УНІАН.

7 серпня буде для деяких знаків Зодіаку напруженим днем. Що чекає саме на вас - читайте на сайті УНІАН.

Овен

У вас є відмінна можливість відпочити, набратися сил і поспілкуватися зі своїми рідними, яких давно не бачили.

Телець

7 серпня принесе вам новини, які вплинуть на кар'єру. Це можуть бути змінені плани, інформація про підвищення по службі і т. п.

Близнюки

Цей день може бути стресовим. Але навіть попри всі негативні новини, пам'ятайте про важливість свого здоров'я і турботі про нервову систему.

Рак

Постарайтеся сьогодні не давати нікому ніяких обіцянок. Якщо ви порушите це правило, то обіцянки не вийде виконати і ви підведете людини.

Лев

У цей день вас відвідає ідея, як можна збільшити сімейний дохід. Не ховайте її в довгий ящик, так як вона може бути швидко реалізована і ефективна.

Діва

Вранці ви прокинетеся з величезним бажанням щось робити, проте вже до другої половини дня енергії стане істотно менше. Слухайте свій організм і дайте йому відпочити.

Терези

Сьогоднішній день - сприятливий для поїздок і всіляких подорожей. Спробуйте вибратися кудись, навіть якщо часу для цього не так багато.

Скорпіон

Скорпіонам варто підготуватися до непередбачених витрат.

Стрілець

Стрільці, будьте обережні на дорогах і в ролі пішохода, і в ролі водія. День буде дуже напруженим енергетично.

Козеріг

У цей день і на майбутньому тижні не ігноруйте своє здоров'я і все дзвіночки, що посилаються організмом.

Водолій

У цей день краще уникнути вживання алкоголю.

Риби

Зірки радять попрацювати над своїм раціоном і переглянути продукти харчування. Якщо цього не зробити, потім можуть бути проблеми зі здоров'ям.

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