Астрологи кажуть, що навіть якщо сьогодні виникне конфлікт, найімовірніше, він швидко вщухне.

Астрологи прогнозують, що у вівторок, 9 березня, очікується дивовижний день, коли ладити з людьми буде легше, ніж зазвичай.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Сьогодні Овна буде переслідувати відчуття, що йому чогось в житті не вистачає. Зірки обіцяють, що цілком можна своїми силами затіяти що-небудь екстравагантне.

Тілець

Сьогодні Тільцю захочеться змін, тому цей знак Зодіаку захоче затіяти вдома генеральне прибирання або перестановку.

Близнюки

У вівторок, 9 березня, справи у Близнюків будуть складатися легко. У цей день ваша самоорганізація може здивувати не тільки оточуючих, але і вас самих.

Рак

Сьогодні Рак захоче проявити себе як командир, але оточуючі не налаштовані виконувати роль слухняних ляльок у його задумах.

Лев

Сьогодні Лев буде налаштований вельми оптимістично. У вівторок будь-які прийняті цим знаком Зодіаку рішення будуть вирізнятися мудрістю і виваженістю.

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Діва

9 березня Діва ризикує втратити численні можливості, розмінявши всю свою енергію на дрібниці. Зірки радять зосередитися на чомусь дійсно важливому.

Терези

Сьогодні доля готова надати Терезам всі можливі шанси для того, щоб хоча б на сходинку піднятися у суспільній ієрархії.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіон зможе розрулити всі конфліктні ситуації. Астрологи радять у цей день зайнятися домашніми справами.

Стрілець

Сьогодні Стрілець не налаштований на конфлікт та готовий спокійно пережити будь-які розбіжності.

Козоріг

9 березня Козероги можуть поговорити з начальником про чергову надбавку до зарплати, у нього все вийде.

Водолій

У вівторок, 9 березня, Водолій може опинитися в центрі уваги. Ця увага буде вельми позитивною.

Риби

Сьогодні астрологи радять Рибам навчитися говорити "ні". Адже саме у вівторок хтось неодмінно спробує маніпулювати цим знаком Зодіаку.

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Автор: УНІАН