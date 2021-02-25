Цей місяць буде для Овнів досить вдалим, але вам потрібно частіше проявляти ініціативу.

Гороскоп на березень підкаже Овнам, чого варто очікувати в перший місяць весни і дасть вам поради для кохання, особистого життя і здоров'я. У березні Овнам часто буде супроводжувати удача. Вам вдасться домогтися поставлених цілей, але потрібно буде проявляти ініціативу, повідомляє TamBY.info.

У березні вас чекає успіх в кар'єрі і розвиток відносин з половинкою. Успішно пройде і ваше дозвілля. Це чудовий час для подорожей і відряджень. Є ризик підсісти на азартні ігри або випивку, тому тримайте себе в руках. В цілому березень буде для вас вдалим. Однак існує ймовірність, що проти вас розпускають плітки і плетуть таємні інтриги, з наслідками яких Овни зіткнуться надалі.

Сприятливі дні для Овна в березні 2021 року:

2, 3, 21, 22, 25, 26, 27 березня.

Несприятливі дні для Овна в березні 2021 року:

1, 7, 8, 14, 15, 28 березня.

Прогноз для Овнів в кар'єрі і фінансах

Це вдалий місяць для серйозного ривка в роботі або зміни професійної діяльності. У цьому місяці важливо зберігати хороші відносини з начальством і клієнтами. У другій половині березня потрібно проявляти ініціативу і активно братися за роботу. Працюйте з ентузіазмом і не бійтеся бути лідером.

Березень - хороший місяць, щоб поліпшити своє фінансове становище. Кінець місяця принесе багато ситуацій, де вам знадобиться ділове спілкування. У неформальних розмовах досягти потрібних домовленостей буде набагато простіше, тому будьте відкритими.

У фінансовій сфері вам благоволить удача як в зароблянні грошей, так і в наживанні ворогів. Безробітні Овни і мами в декреті зможуть заробити на своїх захопленнях.

Сім'я і відносини Овна в березні

У першій половині березня 2021 року у самотніх Овнів може з'явитися друга половинка. З великою ймовірністю об'єктом ваших почуттів стане людина, яка набагато старше вас за віком. Не виключений і службовий роман Навіть якщо цьому захопленню не судилося перерости в щось більше, ця людина стане Вашим близьких другом.

Сімейним Овнам потрібно уникати прояву ревнощів, інакше ваші відносини можуть бути зіпсовані. У другій половині місяця коханій людині може знадобитися допомога і підтримка. Приділяйте йому або їй більше уваги і проходьте через всі труднощі разом - це згуртує вашу пару.

Гороскоп здоров'я для Овнів

Існує ризик, що в перший місяць весни представники знака Овен стануть жертвами помилкового діагнозу. По можливості відкладіть візити до лікаря і здачу аналізів, або перевірте діагноз у декількох лікарів. В середині березня можуть виникнути проблеми зі сном. Не варто відразу бігти в аптеку за снодійним - спробуйте помедитувати або розслабитися.

У березні підвищена ймовірність розвитку захворювання опорно-рухового апарату. Будьте обережні при ходьбі і вживайте більше кальцію. Якщо у вас є хвороби суглоби - в кінці місяця вони можуть загостритися через стрес або фізичну активність.

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Автор: Катерина Пулатова