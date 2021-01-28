Третій місяць зими для представників цього знаку Зодіаку може бути не дуже легким, але безумовно приємним.

Лютий 2021 року для Дів проходитиме під знаком готовності до будь-яких викликів і перешкод, що виникатимуть на їхньому шляху. Будучи перфекціоністами під природи, вони у будь-якій справі намагатимуться домогтися найвищого результату. Якщо Дівам цього не вдаватиметься – то вони засмучуватимуться. Однак представники цього знаку Зодіаку дуже пишатимуться собою в разі успіху.

Астрологи радять не гребувати підтримкою своїх близьких. Цілком можливо, що у лютому вам знадобиться підтримка вашої другої половини. Майте на увазі, що вам як ніколи потрібна турбота, ласка й кохання. Третій місяць зими готовий надати вам усі ці почуття за умови більшої відкритості та менш уїдливого ставлення до людей.

Сприятливі дні для Діви у лютому 2021 року:

1, 2, 9, 11, 16, 20, 28.

Несприятливі дні для Діви в лютому 2021 року:

3, 4, 10, 14, 17, 18, 24, 25, 27.

Прогноз для Дів у кар’єрі та фінансах

Лютий 2021 року є досить вдалим періодом для Дів, аби зайнятися плануванням бізнесу чи заповненням фінансових документів. Представники цього знаку будуть дуже уважними й не дозволять собі щось забути або пропустити. У вирішенні будь-яких питань даватиметься взнаки ваша практичність, тобто зважатимете на конкретні дії, а не порожні слова.

Водночас ваша власна гордість і дратівливість може дещо ускладнити й заплутати спілкування з оточуючими. Йдеться насамперед про ділових партнерів та трудовий колектив. Зірки застерігають, що Дівам краще не наживати ворогів. Будьте готові до підступів конкурентів.

Гороскоп для Дів у коханні та сім’ї

У лютому ваше повсякденне життя буде хоча й не дуже легким, але безумовно приємним. При цьому часто проявлятиметься ваша вибухонебезпечність, що завдаватиме чимало шкоди. Тому Дівам доведеться часто себе стримувати від поривів з кимось посваритися. Натомість вам варто вчитися бути більш ввічливими і терплячими, інакше можете наламати дров. Особливо це стосується стосунків батьків і дітей.

На сімейних представників знаку Зодіаку чекає чимало скандалів через їхній сварливий характер. Варто розуміти, що друга половина втомилася терпіти ваші натиски. Астрологи радять взяти ситуацію під контроль і, хоч це й нелегко, бути більш м'якими зі своїми коханими.

Лютий готує приємний сюрприз самотнім Дівам. Почуття можуть нахлинути зовсім із несподіваного боку і щодо людини, яку ви давно знаєте. Цілком можливо, що романтичні стосунки зав’яжуться з кимось із робочого колективу. Не опирайтеся своїм почуттям, а прийміть їх як даність.

Прогноз здоров'я для Діви на лютий

У лютому Дівам потрібно обстежитися на наявність серйозних захворювань, особливо якщо вас уже давно мучать незрозумілі симптоми. Насамперед представникам знаку слід звернути увагу на проблеми зі шлунком. Зростає ймовірність розвитку гастриту, появи виразки, а також різних харчових отруєнь, пов'язаних із вживанням незвичної їжі.

У другій половині місяця ви відчуєте занепад сил через авітаміноз. Зарадити тут може медикаментозне лікування і правильний спосіб життя. Тому Дівам варто забути про шкідливі звички, в тому числі й зловживання кавою, та більше висипатися.

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Автор: УНІАН