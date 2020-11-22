Не відкладайте на потім все те, що можна зробити протягом цього тижня, тому що з 30 листопада почнеться коридор затемнень, коли відбуваються спотворення у всіх сферах життя.

На тлі попереднього місяця, відносно спокійний тиждень. Багато хто відчуває прилив життєвих сил і енергії, з'являється визначеність, легше вирішуються завдання, повсякденні питання. Успішні будь-які починання, з'являється бажання діяти, проявляти свій творчий потенціал. Енергії планет сприяють фінансовим поліпшенням, щасливому вирішенню майнових і матеріальних справ.

Не відкладайте на потім все те, що можна зробити протягом цього тижня, тому що з 30 листопада почнеться коридор затемнень, коли відбуваються спотворення по всіх сферах життя, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

ОВЕН

Ви відчуєте прилив життєвої енергії, можете здивувати оточуючих своєю рішучістю. Ваші вчинки справляють враження на людей, ви багато чого можете досягти, навіть більше, ніж за попередні два місяці. Сміливо захищайте свої принципи і рухайтеся вперед, у вас все вийде. Ви цілком здатні і готові впоратися з усім, що вам належить, але ваші вчинки можуть привести до перевтоми і травм. Також, можете дратувати оточуючих яскравим, потужним проявом своїх індивідуальних здібностей, можлива заздрість з їх боку. Тому, дбайливо витрачайте свої ресурси, не варто витрачати себе через дрібниці.

Ви можете випробувати тиск з боку інших людей. Присутня величезна потреба проявити себе, свої таланти і здібності, але часто-густо виникають перешкоди, нерозуміння з боку партнерів, коханої людини. Підкреслена демонстрація розкоші, як компенсація неможливості проявити себе, може викликати агресію оточуючих. Вас також можуть дратувати інші люди через їх рішучих зусиль справити на вас враження. У ці дні почуття краси буде особливе, з похмурим відтінком. Витонченість і елегантність може змінитися драматичним вираженням своїх почуттів і емоцій.

БЛИЗНЮКИ

Вам забезпечений Творчий зліт, якщо ви прагнете до самостійних дій, демонстрації своїх талантів і здібностей. Жага діяльності, щедрість, життєрадісність, вміння зарядити інших енергією, оптимізмом, обов'язково приведуть до успіху. Найскладніші і болючі питання вирішуються легко і радісно. Впевненість у своїх силах і приголомшлива самовіддача, сприятиме вашому просуванню. Сприятливий період для бізнесу, початку нових проектів. Ви зможете подолати деякі перешкоди і перешкоди, чого не виходило зробити протягом попереднього місяця. Хороший період для укладення угод, реорганізації виробництва.

РАК

Цей період підходить також для початку нової підприємницької діяльності, розв'язання юридичних питань. Але при цьому, уникайте оптимістичної оцінки стану своїх справ, а також екстравагантності у витратах і покупках. Вам може бути запропонована угода, що приваблює вас своїм розмахом, але надалі ви через це зазнаєте збитків. Також, завдяки привабливості і особистій чарівності, ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, на ідейну підтримку начальника, впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі. Не виключено залучення в службовий роман.

ЛЕВ

Отримайте багато приємних вражень, у професійній діяльності все складається найкращим для вас чином. Ви відчуєте себе впевненіше і будете переконані, що ваші зусилля не пропадуть дарма. Своєю чергою, ця позиція приверне до вас людей і успіх, якого ви домагаєтеся. Самореклама виявиться дуже ефективною, як і спроби звернути собі на користь чужі зусилля, допомога інших людей. Крім того, ваша діяльність отримає визнання або допоможе вам досягти впливу. Головний запобіжний захід - не приймати занадто багато як належне і не ставати надмірно самовпевненими.

ДІВА

Сприятливий період для залагодження громадських і фінансових справ. Період підходить для залучення уваги до своїх справ впливових осіб.від них можна очікувати розуміння, допомоги і підтримки, в тому числі матеріальної. Ваш збільшений оптимізм дозволить вам оптимально вирішити багато виробничі та комерційні проблеми. Вдало складаються ділові відносини з представниками протилежної статі. Період сприятливий для візитів до начальства, для відвідування офіційних інстанцій. Гарний час для службових і творчих відряджень, укладення угод, підписання контрактів та інших важливих паперів.

ТЕРЕЗИ

Роботою та іншими фізичними діями найкраще займатися поодинці. Стан нервозності, викликане багатьма причинами, може вибити вас з колії. Також слід дотримуватися обережності в спілкуванні з незнайомими людьми. Вагітні повинні уважно поставитися до обсягу споживаних рідин. З'являється схильність до самообману, тому зав'язалися в ці дні романтичні відносини, попри гадану гармонію, надалі принесуть розчарування. Можливе виникнення таємної пристрасті і обману в особистих або ділових відносинах. Складно досягти гармонійної співпраці або прийти до компромісу.

СКОРПІОН

Особисті взаємини заплутуються, але якщо ви відвернетеся від любовних справ і направите свою увагу в ділову сферу, то зробите необхідні трансформації у Вашому оточенні. Ви зможете трансформувати незадовільну вас ситуацію за допомогою слова, впливати на оточуючих, направити інтереси і розумову діяльність колективу на матеріальну сферу і досягнення. Для творчих особистостей, тиждень принесе можливості для втілення своїх задумів, для гармонійного самовираження. Ваші думки зодягаються в досконалу форму, відбувається реалізація планів, діяльність стає затребуваною.

СТРІЛЕЦЬ

Зростає життєва сила, опірність різним захворюванням. Ви зможете подолати деякі перешкоди і перешкоди, ясно побачити перспективи. Робота з документами, можливо, доставить клопоти, але завершиться вдало. Для успішної співпраці, особливого значення набуває вироблення загальних критеріїв з партнерами і союзниками. Хороший період для укладення угод, відкриття нового підприємства або реорганізації виробництва. Вдалими виявляться ділові візити, звернення до влади, в офіційні структури, ви також відчуєте підтримку співробітників. Використовуйте цей період також для планування, нарад, відповідальних виступів.

КОЗЕРІГ

Ваша активність зростає, і це приваблює до вас партнерів протилежної статі. Хороший період для пояснень, заручин, одруження, але тільки якщо впевнені в своїх почуттях. Зростає творчий підйом, оптимізм і життєдіяльність, що істотно допоможе при необхідності вирішення справ в цей період. Сприятливий час для початку нових проектів, реалізації творчих задумів, відкриття підприємств, а також для досягнення більш високого суспільного становища. У житті відбуваються важливі зміни, і якщо вдасться їх проаналізувати, можна зробити хорошу закладку на тривалий період.

ВОДОЛІЙ

Період сприятливий для любовних відносин, але в діловій сфері виникають складнощі. Виконання планів краще відкласти, не давайте необдуманих обіцянок. Можливі виробничі чвари, непорозуміння, особливо з партнерами і співробітниками протилежної статі. Великий вплив надає на Вас колективна думка, групова робота, співпраця. Виникають принципові розбіжності з колегами та однодумцями. Тому вам слід дохідливо і тактовно роз'яснити свою позицію, даючи при цьому зрозуміти оточуючим, що вони мають право мати власну думку. Крім того, в цей період з'являється схильність до непотрібної розтрати грошових коштів.

РИБИ

Хороший період для проведення офіційних зустрічей, розмов зі спонсорами, урочистих прийомів. Підходить для початку нової роботи, поїздок, придбання нових знань. Ловіть випадок, дійте - і вам посміхнеться фортуна. Ідеї та інформація, які ви використовуєте, і діяльність, в якій ви будете брати участь, спричинять швидкий прогрес. Вам допоможуть в цьому емоційна стриманість і відсутність токсичних людей в оточенні. Можливо, з деякими партнерами відносини закінчаться, але завдяки цьому, у ваше життя прийдуть нові люди. Підвищиться ваша самооцінка, навколишні подивляться на вас інакше - з більш вигідного для вас боку.

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Автор: Ольга Броскова