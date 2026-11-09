Дені Вільнев заінтригував 'прогресом' у роботі над новим фільмом про Джеймса Бонда

Водночас режисер відмовився назвати ім'я актора, який зіграє нового агента 007.

Франко-канадський режисер Дені Вільнев ("Полонянки", "Сікаріо", "Прибуття", "То, що біжить по лезу 2049", франшиза "Дюна") натякнув на прогрес у роботі над новим фільмом про Джеймса Бонда.

Водночас він відмовився розкривати будь-які подробиці щодо роботи над фільмом.

"Мені поки що не варто нічого говорити, адже кожне моє слово буде ретельно проаналізовано. Скажу лише, що я чудово проводжу час", – розповів режисер Variety під час урочистого заходу в музеї LACMA минулими вихідними.

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При цьому видання нагадало, що в п'ятницю, 6 листопада 2026 року, з'явилася інформація, що Вільнев та продюсери Емі Паскаль і Девід Хейман близькі до вибору нового виконавця ролі агента 007. Серед фіналістів – Роберт Паттінсон, Ніколас Холт, Каллум Тернер, Джош О’Коннор і Джек Лауден.

Проте на "червоній доріжці" LACMA Вільнев у жартівливій формі ухилився від прохання прокоментувати чутки про кастинг.

"З благословення моїх нових друзів з Amazon я готовий прямо зараз оголосити, хто стане наступним Джеймсом Бондом", – розпочав Вільнев, чим викликав помітне пожвавлення серед присутніх, але зрештою заявив, що поки що не робитиме цього, щоб не засмучувати Емі Паскаль.

Також режисер з особливим трепетом відгукнувся про трилогію "Дюна", над якою він працював останні 10 років.

"Це дуже особистий фільм, проєкт, який мені справді дорогий. До того ж, це підсумок десятирічної роботи в глибокій пустелі. Можу лише сказати, що для мене було величезною честю провести цей час, і я насолоджувався кожною хвилиною", – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, заключний фільм франшизи "Дюна: Частина третя" вийде в український прокат уже 17 грудня 2026 року.

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