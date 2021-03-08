Молодик в Рибах посилить наші внутрішні переживання і душевні томління.

13 березня о 12: 21 за київським часом відбудеться молодик в знаку Риби, який буде сприяти новим можливостям, але заради цього доведеться розставити пріоритети і від чогось відмовитися. Цей молодик закликає довіритися природному перебігу життя і будемо під його впливом протягом наступних 2 тижнів. У цей день можна отримати відповіді на питання, звернувшись до своєї інтуїції або в стані медитації.

Читайте такожРозбагатіють і зустрінуть любов: астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких в березні настане біла смугаМолодик в Рибах посилить наші внутрішні переживання і душевні томління. Якщо вас щось не влаштовує в житті, ви зможете подивитися на наявну ситуацію по-новому, під іншим кутом і знайти рішення. Хтось почне діяти інакше, а хтось знайде нові зв'язки і корисні контакти. З'являться прекрасні можливості почати все з чистого аркуша, особливо в сфері любовних взаємин, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

ОВЕН

З'являється натхнення, посилюється чарівність, уява, обставини складаються найкращим чином для ефективної творчої діяльності та неформального спілкування з однодумцями. Період несприятливий для роботи, яка вимагає точних розрахунків і дотримання строгих рамок. Не слід вести будь-які ділові переговори або завершувати їх. Відкладіть складання довірчих угод і не кажіть нічого такого, що потім може бути витлумачено інакше. Уникайте вживання алкоголю та інших засобів, що змінюють свідомість.

ТІЛЕЦЬ

Вдається впливати на людей, доносити інформацію через образи, музику, картини. Багатьом властиво занадто ідеалістично сприймати свої романтичні захоплення, тому не виключено розчарування в партнері. Можливе виникнення таємної прихильності, посилюється прагнення до задоволень. З'являється лінь, небажання брати відповідальність, що призводить до проблем у професійній сфері. Обставини сприяє зануренню в свій внутрішній світ, можуть з'явитися незвичайні фантазії, що перешкоджають в реалізації цілей.

БЛИЗНЮКИ

Поспішні, непослідовні дії, є основною причиною неприємностей в цей період. Може спливти таємна інформація, що створить ситуацію замішання і плутанини в особистих і ділових відносинах. Остерігайтеся шахрайства і крадіжок, помилок у фінансових розрахунках. Через необ'єктивну оцінку навколишньої ситуації, легко можете стати жертвами власної фантазії. Швидка схильність чужому впливу може зробити з вас активним учасником пліток і інтриг. Обмірковуйте свої слова, не слід говорити нічого такого, що потім могло б бути витлумачено як брехня.

РАК

Посилюється чутливість, багато помічаєте на тонкому рівні. Зростає схильність до любовних захоплень, з'являється можливість познайомитися з майбутнім романтичним партнером. Сприятливі обставини цього періоду сприяють душевному єднанню з коханою людиною, підсилюють художню і творчу уяву, схильність до фантазій, мрійливості. Підвищується сприйнятливість до всього прекрасного, прагнення до гармонії, до вищої ідеальної любові. Тиждень сприятливий для таємних справ або роботи на самоті.

ЛЕВ

Прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, надайте значення своїм снам, звертайте увагу на знаки і ви знайдете відповіді на багато питань. Використовуйте всі шанси і можливості і ви знайдете гармонію і щастя в любові. Гарний час для поїздки, для зв'язків із зарубіжними і далекими партнерами. Будь-яка діяльність з братами, сестрами, сусідами, буде успішна. Якщо є проблеми зі здоров'ям, то відбудеться поліпшення перебігу деяких захворювань, пов'язаних з гормональною сферою і розбалансуванням обміну рідин в організмі.

ДІВА

Посилюється інтуїція, здатність до ясновидіння і телепатії. Можливі таємні любовні зв'язки і пригоди, а може бути ви розкриєте таємні справи близьких. З'являються можливості для реалізації цілей, але при цьому потрібна конструктивна взаємодія з партнерами. Найкращий період для відновлення старих проектів, прояву ініціативи, звільнення і приходу на нову роботу. Для малого бізнесу відмінний період, розпродажі будь-якого роду пройдуть більш активно і успішно. Те ж саме стосується поїздок, обговорень та роботи з інформацією – її пошуку, обробки та передачі.

ТЕРЕЗИ

Тиждень інтенсивних любовних взаємин, пристрасних зустрічей, з'ясування взаємин. Це буде період яскравих, пам'ятних романтичних побачень. Навіть якщо відносини виявляться недовговічні, то залишать в пам'яті приємні спогади. У діловій сфері вдається досягти хороших результатів, Ваші задуми і спільні проекти знаходять своє втілення в успішних діях. У цей час сприятливими будуть презентації, подорожі, проведення або відвідування навчальних заходів. Вдалий час для вирішення юридичних і правових справ.

СКОРПІОН

Період сприятливий для інтелектуальної діяльності, творчої роботи і демонстрації своїх талантів і здібностей. Результатом буде вирішення матеріальних проблем і набуття нових вигідних знайомств. Відбувається стабілізація у багатьох сферах, позначаються реальні перспективи. Незважаючи на зовнішню напружену атмосферу, цей період характеризується рясною і стимулюючою енергією. Навіть якщо спочатку ця енергія була породжена будь-якою проблемою, при рішучих зусиллях вона буде спрямована на здійснення позитивних намірів.

СТРІЛЕЦЬ

Формуються сприятливі умови для соціальної активності та кар'єрного росту. Позитивний потенціал тижня дозволить вам створити фундамент майбутніх успіхів. Активна громадська діяльність і взаємодія з людьми старшого покоління, допомагає знайти нові потенційні можливості, які можуть привести до позитивних змін, не дивлячись на зовнішні напружені обставини. Відмінний період для презентацій, проведення та відвідування навчальних тренінгів, реклами, вирішення юридичних питань, планування зарубіжних поїздок.

КОЗЕРІГ

Час неспішної діяльності, тому що в цей період багато аспектів фізичної реальності можуть сприйматися спотворено. Якщо справа застопорилася, заспокойтеся, побудьте наодинці, і ви зможете самостійно у всьому розібратися. У цей період не варто намагатися когось переконувати, а тим більше тиснути або палко спокушати чим-небудь. Оскільки якщо піде відмова, то досягти згоди в майбутньому буде практично неможливо. Обставини сприяють таємній діяльності, прихованому отриманню економічної вигоди і доходів.

ВОДОЛІЙ

Колеги і Партнери можуть відзначити те, що ви стали повільніше виконувати роботу. Можливі неприємні розмови з керівництвом, представниками старшого покоління. Намагайтеся не конфліктувати, навіть якщо вас провокують. Будьте більш уважними і терплячими до оточуючих, завдяки цьому ви зможете знайти союзників і зробите менше помилок. Це хороший період для розрахунків, складання звітів та іншої дрібної і нудної розумової роботи. Записуйте все, що вам спадає на думку, в майбутньому багато ідей виявляться корисними.

РИБИ

Сприятливий період для вас - час гармонії, любові і здійснення мрій. Набуття натхнення сприяє ефективній творчій діяльності. За допомогою мистецтва вам вдається висловити невимовне, донести до інших людей красу і велич життя, прищепити духовні цінності. Хто правильно скористається можливостями цього тижня, зможуть посилити вплив і зміцнити своє становище в суспільстві. Гарний час для отримання юридичних консультацій, вирішення спорів, справ судового та правового характеру. Вдало вирішуються всі питання, пов'язані зі сферою зарубіжжя.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН