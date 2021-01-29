У самотніх Овнів відкривається можливість знайти другу половинку, причому вже на першому тижні лютого.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на лютий для всіх знаків Зодіаку.

Про це пише slovofraza.

У самотніх Овнів відкривається можливість знайти другу половинку, причому вже на першому тижні лютого. Це буде час, коли чарівність і харизма представників даного Знака будуть зашкалювати. Світ зміниться в кращу сторону. Життя піднесе їм багато сюрпризів. Але будуть також труднощі, обман і проблеми. Щоб не втратити, а примножити свої гроші, доведеться більше працювати. У людей цього Знака буде багато сил і енергії. Неробство-головний ворог.

Тілець

Тельці в лютому виявляться в дуже сприятливому фінансовому становищі. Їм вдасться зробити важливі покупки без зайвих витрат, зі знижками. У роботі і бізнесі потрібно Дещиця терпіння і витримки. У любові потрібно йти вперед, не озираючись. Річ у тому, що в середині місяця у них можуть прокинутися неприємні спогади. У такі моменти потрібно якомога більше часу приділяти справах по дому, релаксації, спілкуванню з близькими.

Близнюки

Лютий з високою ймовірністю може стати для Близнюків найяскравішим і незабутнім часом 2021 року. Це дуже сприятливий місяць, але необхідно пам'ятати про те, що чудеса не відбуваються самі собою. Вони допоможуть залишатися позитивними і продуктивними у всіх сферах життя. Лютий буде часом перемог для близнюків, які знають, чого хочуть. Саме тому важливо поставити перед собою цілі.

Рак

У Раків починається час злетів, приємних змін, відмінного настрою. Вони істотно посилять їх енергію і допоможуть направити її в потрібне русло. Сила зірок допоможе Ракам як слід відпочити, тому цей період ідеально підходить для відпустки, зміни обстановки. У лютому Раки можуть здійснювати дорогі покупки. Головне-не носити з собою великі суми просто так.

Лев

Левам дуже пощастить у коханні. Одиноким представникам Знака вдасться знайти другу половинку, а тим, хто вже у відносинах, вдасться вирішити внутрішні суперечки і конфлікти. Лютий приємно здивує цих людей, давши їм можливість відчути себе потрібними і важливими, щасливими і щасливими. Настав час подивитися на себе з боку, розпрощавшись з вадами і забобонами. Енергія, що підживлюється Венерою, допоможе Левам залишатися сильними весь лютий.

Діва

Дівам належить зустрітися з деякими труднощами в роботі і в справах, але тільки на початку місяця. Починаючи з другої декади ситуація різко зміниться в кращу сторону. Фінансова і ділове життя дів різко піде в гору. У любові дуже обережними варто бути самотнім представникам Знака. Такі люди можуть завдати психіці дів величезної шкоди в найкоротші терміни. Бажано не форсувати події, насолоджуючись моментом. Не потрібно нікому зізнаватися в коханні.

Терези

Для Терезів лютневі зірки і планети будуть вкрай позитивними. Їх творча енергія допоможе перестати злитися і позбутися від образи. Настав час залишити весь емоційний сміття позаду. Якщо цього не зробити, сильно знизиться продуктивність і пропаде позитивний настрій. Зараз не варто сприймати все занадто близько до серця. Все, що відбувається має вчити Терезів тому, як можна чинити, а як ні. Якщо актуальною стане тема економії, то краще економити час, а не гроші.

Скорпіон

Скорпіони будуть в центрі уваги. Протилежна стать стане частіше дарувати свою увагу цим людям. У фінансовій сфері Скорпіонам варто спиратися на власну інтуїцію: вона їх не обдурить. Але це не означає, що потрібно рухатися тільки по натхненню. Досвід минулого допоможе цим людям не потрапити у важку ситуацію, підвищити доходи.

Стрілець

Річ у тому, що зірки і планети будуть весь місяць перебувати в дуже сприятливому становищі. Всесвіт буде направляти стрільців по вірному шляху. Якщо щось не буде виходити або почнуть зриватися плани, не потрібно бити тривогу і впадати в депресію. Це той самий час, коли нічого не відбувається просто так. Потрібно довіритися зіркам і рухатися за течією. Стрільцям варто побоюватися трьох речей: неробства, необачного прийняття рішень і жадібності.

Козеріг

Відмінний час для подорожей, відряджень, поїздок на автомобілі, поїзді, польотів на літаку. Такі люди можуть стати джерелом великих проблем. Самостійність-ось що любить більшість Козерогів. Потрібно прагнути до неї з перших днів і до самого 28 числа. Венера дасть Козерогам багато енергії і сил, терпіння, позитиву. Не виключено, що в лютому можуть повернутися деякі старі проблеми, але з ними Козероги зможуть впоратися дуже швидко.

Водолій

Водоліям необхідно пам'ятати про своїх, тому що в лютому зірки допоможуть їм стати щасливими. Життя цих людей перетвориться, якщо вони самі того захочуть. Під лежачий камінь вода не тече, тому Водоліям потрібно буде діяти, брати на себе ініціативу. Приємні життєві зміни завжди починаються з малого, тому потрібно зробити перший крок — решта вийде само собою. Головне зараз-не просити ні в кого порад.

Риби

У січні у більшості риб все йшло шкереберть, але в лютому ситуація повинна змінитися на краще. Це буде дуже стабільний і сприятливий час, в який потрібно боротися за місце під сонцем. Немає кращого періоду для фізичної та інтелектуальної активності, ніж цей. Можна зайнятися пошуками нових захоплень, відкриттям бізнесу, зміною місця роботи, навчанням і отриманням нових знань.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН