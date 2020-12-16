Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які ви ніколи не зможете забути.
Про це повідомляє slovofraza.
Близнюки
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Близнюки дуже харизматичні, веселі і вміють тонко відчувати людей. Вони з легкістю можуть вас підкорити. При цьому самі не завжди відчувають почуття закоханості. В результаті вони можуть розбити безліч сердець.
Стрілець
Вони люблять хвалитися любовними перемогами. При цьому це чуйна і турботлива людина, яка поцікавиться, як пройшов ваш день і щиро вислухає розповідь. Його козир - бесіди, в яких можна блиснути інтелектом і дотепністю.
Риби
Риби - це найромантичніший знак. Вони люблять говорити про свої почуття і чути взаємність. З ними важко розлучатися, бо видно, що ця людина, дійсно, вас любить.
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