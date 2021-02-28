Астрологи назвали всього три знаки Зодіаку.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, чоловіки яких рідко проявляють свої почуття.

Про це повідомляє Клубер.

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Рак

Цей знак дуже емоційний. Якщо він любить, то любить всією душею. А ось якщо його ще терзають сумніви, то він влаштує вам справжнісінькі тортури.

Козоріг

Якщо щось йде не так як планували Козероги, то чекайте проблем. Змінюватися вони не будуть, але ось "підім'яти" вас під себе будуть всіляко намагатися.

Телець

Тельці можуть бути досить напористими і вимогливими. Чужа думка їх зовсім не хвилює. При цьому вони не вміють робити компліменти, а ось ображати - з легкістю.

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Автор: УНІАН