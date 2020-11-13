Деякі речі можуть притягувати бідність. Тому від них краще позбутися.
Про це повідомляє slovofraza.com.
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Порожні пляшки
Якщо ви залишаєте вдома на столі порожні пляшки, то грошей особливо можете не чекати. Вони позначають порожнечу. Але якщо ви в них щось покладете, то ситуація може налагодитися.
Черствий або запліснявілий хліб в будинку
Він позначає збитки і злидні. Тому у вас в будинку завжди повинна бути свіжа випічка.
Засохлі квіти
Вони символізують в'янення. Більш того, вони можуть позбавити вас позитивної енергетики, щастя і процвітання. Квіти, що стоять в гнилій воді, закривають фінансові потоки, не дозволяючи добре заробляти навіть на престижному місці.
Битий посуд
Такий посуд несе в будинок енергетику руйнування і бідності.
Старі меблі
Старі меблі захаращують простір. В результаті позитивна енергія не може вільно проникати в ваш будинок.
Шпалери або інші декоративні елементи на стінах
Якщо вони вже застаріли і виглядають непрезентабельно, то від них потрібно позбутися. Інакше вони будуть накликати бідність.
Одяг покійних людей, що висить разом з одягом живих людей
Такий одяг забирає сили, тому його не можна тримати в будинку. Такі речі негативно позначаються як на здоров'ї, так і на настрої. Також вони блокують грошовий потік.
Старе взуття
Особливо це стосується рваного і брудного взуття. Вони обіцяють вам великі проблеми з грошима.
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