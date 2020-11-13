Речі можуть притягувати бідність.

Деякі речі можуть притягувати бідність. Тому від них краще позбутися.

Про це повідомляє slovofraza.com.

Читайте такожДля трьох знаків Зодіаку 2021 рік стане доленосним - астрологи

Порожні пляшки

Якщо ви залишаєте вдома на столі порожні пляшки, то грошей особливо можете не чекати. Вони позначають порожнечу. Але якщо ви в них щось покладете, то ситуація може налагодитися.

Черствий або запліснявілий хліб в будинку

Він позначає збитки і злидні. Тому у вас в будинку завжди повинна бути свіжа випічка.

Засохлі квіти

Вони символізують в'янення. Більш того, вони можуть позбавити вас позитивної енергетики, щастя і процвітання. Квіти, що стоять в гнилій воді, закривають фінансові потоки, не дозволяючи добре заробляти навіть на престижному місці.

Битий посуд

Такий посуд несе в будинок енергетику руйнування і бідності.

Старі меблі

Старі меблі захаращують простір. В результаті позитивна енергія не може вільно проникати в ваш будинок.

Шпалери або інші декоративні елементи на стінах

Якщо вони вже застаріли і виглядають непрезентабельно, то від них потрібно позбутися. Інакше вони будуть накликати бідність.

Одяг покійних людей, що висить разом з одягом живих людей

Такий одяг забирає сили, тому його не можна тримати в будинку. Такі речі негативно позначаються як на здоров'ї, так і на настрої. Також вони блокують грошовий потік.

Старе взуття

Особливо це стосується рваного і брудного взуття. Вони обіцяють вам великі проблеми з грошима.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН