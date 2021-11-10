Влад Росс передрік Путіну проблеми зі здоров'ям.

Український астролог Влад Росс в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів, що найближчим часом чекає на президента РФ Володимира Путіна.

"Володимир Путін - це ходячий труп. Є давнє пророцтво, що карлик (Путін, - УНІАН) спуститься з плечей титана (Бориса Єльцина, - УНІАН) і буде волочити своє жалюгідне існування десь у лабіринті, а потім десь помре. Лабіринт завжди був пов'язаний з підземним царством, а також бункером або льохом, в якому знаходиться Володимир Путін. Зі свого "бункера" він вже не буде нікуди виїжджати, поступово він буде там засідати і залишатися. Нічого з ним неможливого не трапиться. Римські канікули у нього також не відбудуться", - сказав Росс.

За словами астролога, Путін фізично вже не може "перетягувати" своє тіло, не те щоб подорожувати.

Читайте такожЯкщо в любові не пощастило: як переживають відмову знаки Зодіаку"Також у нього скоро виникне дилема, кому передати свій царський пост. Поки він думає передати свій пост донці Катерині Тихоновій. У Володимира Путіна включився останній річний соляр, з моєї точки зору. Так, близьке оточення Путіна може його "прикінчити"", - додав астролог.

Крім того, Росс припустив, що наступним президентом РФ стане нинішній мер Москви Сергій Собянін.

"Це саме та людина, з якою в України буде мир, дружба, жуйка. Ми відновимо всі відносини", - підсумував Росс.

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Автор: Діана Могилєвич