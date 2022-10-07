Таролог Людмила Хомутовська зробила розклад і відповіла, коли весь світ святкуватиме день смерті Путіна. Подробицями своїх прогнозів експерт поділилася в недавньому інтерв'ю для "Таня+".
"Я думаю, що це свято буде через місяць-два. Ми чекаємо на цю концертну програму Кобзона для Путіна", - сказала Хомутовська.
Деталей вона не уточнила. Також не відповіла, що саме може бути причиною смерті лідера країни-агресора.
Нагадаємо, раніше екстрасенс передбачала долю зрадниці Таїсії Повалій. Як розповіла Людмила Хомутовська, на Батьківщину опальна знаменитість вже не повернеться. Вона доживатиме свої роки за кордоном. Ймовірно, мова йде про Росію - країну-агресора, де Повалій вирішила залишатися навіть після повномасштабного вторгнення РФ.
Також УНІАН писав, що названо три жіночих імені, які приносять біду і розчарування.