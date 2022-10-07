На думку Людмили Хомутовської, російський диктатор помре не пізніше, ніж через два місяці.

Таролог Людмила Хомутовська зробила розклад і відповіла, коли весь світ святкуватиме день смерті Путіна. Подробицями своїх прогнозів експерт поділилася в недавньому інтерв'ю для "Таня+".

"Я думаю, що це свято буде через місяць-два. Ми чекаємо на цю концертну програму Кобзона для Путіна", - сказала Хомутовська.

Деталей вона не уточнила. Також не відповіла, що саме може бути причиною смерті лідера країни-агресора.

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Нагадаємо, раніше екстрасенс передбачала долю зрадниці Таїсії Повалій. Як розповіла Людмила Хомутовська, на Батьківщину опальна знаменитість вже не повернеться. Вона доживатиме свої роки за кордоном. Ймовірно, мова йде про Росію - країну-агресора, де Повалій вирішила залишатися навіть після повномасштабного вторгнення РФ.

Також УНІАН писав, що названо три жіночих імені, які приносять біду і розчарування.

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