На кого чекає роман, а на кого - сімейні розбірки - читайте в матеріалі.

Серпень принесе багатьом знакам Зодіаку зміни в особистому житті. Що зірки і планети підготували для вас - читайте в матеріалі УНІАН.

Овен

На жаль, останнім часом інтерес до вашого партнера пропав. Серпень принесе такі події, які "освіжать" ваші почуття і знову нагадають про те, що ви любите і улюблені.

Телець

Тельцям слід приділяти більше часу своїм партнерам, або можуть бути сварки на цьому грунті.

Близнюки

У вас з'явиться можливість проводити більше часу зі своєю другою половинкою. В кінці серпня може бути криза в спілкуванні і серйозна сварка, але вона швидко пройде і додасть вашим відносинам "вогника" в хорошому сенсі.

Рак

Для Раків зірки прогнозують важкий період прийняття рішення. Важливо подумати і зрозуміти, чи варто далі продовжувати перебувати у відносинах, які не приносять вам задоволення.

Лев

На вас чекає стабільність. Як тих, у кого немає відносин, так і тих, у кого є партнер.

Діва

На відміну від левів, у Дів будуть вирувати емоції в буквальному сенсі. Їх може очікувати курортний роман або інтрижка на роботі.

Терези

У цьому місяці вперше за довгий час у вас з'явиться час на те, щоб займатися своїми відносинами. Можливо, ви вирішите поїхати кудись зі своєю другою половинкою або поїдете самостійно, але з кимось познайомитеся в подорожі.

Скорпіон

А ось уродженцям цього знака Зодіаку астрологи не радять починати відносини в цьому місяці. Краще сконцентруватися на собі і на своїх професійних цілях.

Стрілець

Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу і не приймайте поспішних рішень. До слова, ваш партнер про вас подбає, тому романтика буде забезпечена.

Козеріг

Відносини Козерогів вийдуть на новий рівень. Для людей, які давно тепло спілкувалися, нарешті буде зрозумілий статус їхніх стосунків. Комусь зроблять пропозицію, а хтось і зовсім дізнається про поповнення.

Водолій

Протягом усього місяця стосунки з партнером будуть напруженими. Очевидно, з'явиться хтось третій, хто буде заважати.

Риби

Більше довіряйте своєму партнеру. Недовіра і постійні з'ясування відносин не приведуть ні до чого хорошого. Подібні ситуації нерідко стають причиною розставання.

Нагадаємо, названо головних трудоголіків за знаком Зодіаку, яким потрібно більше відпочивати.

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