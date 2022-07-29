Ці люди абсолютно не шкодують себе, витрачаючи свій час і здоров'я.

Астрологи розповіли про знаки Зодіаку, які страждають від трудоголізму. Вони не можуть розслабитися, весь час думають про роботу, і навіть у свої вихідні дні шукають причини зайнятися справами. Це дуже погано, оскільки дані представники найбільше схильні до емоційного вигорання.

Лев

Леви звикли працювати на результат і прикладати максимальну кількість зусиль. Саме тому робота часто стає головною в їхньому житті, відсуваючи на другий план побут і сімейні взаємини.

Експерти рекомендують їм приділяти більше часу собі й не ігнорувати тривожні дзвіночки від свого організму, щоб не потрапити в критичну ситуацію.

Терези

Уродженці цього знака Зодіаку можуть місяцями працювати без вихідних. Правда, потім це виходить "боком" у вигляді проблем зі здоров'ям. Якою б важливою та улюбленою не була робота, зірки радять берегти себе і з розумом ставитися до свого графіку.

Близнюки

Ці люди перетворюються на справжніх трудоголіків не завжди. Вони можуть байдуже виконувати обов'язки, але якщо їх щось серйозно зацікавило, то від роботи їх буквально не відірвати.

Нагадаємо, названі 2 знаки Зодіаку, на яких чекають проблеми в серпні.

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