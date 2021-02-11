Сьогодні варто провести розвантаження організму.

Місяць - це мудрий провісник майбутнього і помічник людей. За фазами Місяця люди дізнаються майбутнє і визначають, яким буде їх самопочуття найближчими днями. Місячний календар харчування допоможе вам визначити, наскільки підходить для дієти сьогоднішній день, і які продукти найкраще засвоюються сьогодні.

Місячний гороскоп харчування 11 лютого

11 лютого - Молодик в знаку Водолії

Під час молодика відбувається максимальне очищення організму, виведення всього зайвого і позбавлення від шлаків. Рекомендується сьогодні влаштувати розвантажувальний день або одноденне голодування. Не слід переїдати сьогодні, краще залишатися злегка голодним після кожного прийому їжі.

Небажано вживати м'ясо, гостру і жирну їжу, фастфуд і напівфабрикати. Не бажано пити міцний чай, каву, алкоголь. Можна додавати в страви рослинну олію, сметану, томатний соус. Дозволені яйця, сир, бобові, горіхи.

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Автор: Катерина Пулатова