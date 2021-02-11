Місяць - це мудрий провісник майбутнього і помічник людей. За фазами Місяця люди дізнаються майбутнє і визначають, яким буде їх самопочуття найближчими днями. Місячний календар харчування допоможе вам визначити, наскільки підходить для дієти сьогоднішній день, і які продукти найкраще засвоюються сьогодні.
Місячний гороскоп харчування 11 лютого
11 лютого - Молодик в знаку Водолії
Під час молодика відбувається максимальне очищення організму, виведення всього зайвого і позбавлення від шлаків. Рекомендується сьогодні влаштувати розвантажувальний день або одноденне голодування. Не слід переїдати сьогодні, краще залишатися злегка голодним після кожного прийому їжі.
Небажано вживати м'ясо, гостру і жирну їжу, фастфуд і напівфабрикати. Не бажано пити міцний чай, каву, алкоголь. Можна додавати в страви рослинну олію, сметану, томатний соус. Дозволені яйця, сир, бобові, горіхи.
Вам також може бути цікаво:
- Місячний календар стрижок на лютий 2021: сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся
- Прогноз карт таро на лютий 2021 року для всіх знаків-яку долю обіцяють карти
- Гороскоп здоров'я на тиждень з 8 по 14 лютого - Ракам потрібно частіше рухатися, а Козерогам більше спати
- З'явився любовний гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку: кого чекає найкращий День святого Валентина
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram