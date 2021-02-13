Сьогодні можна їсти пряну і гостру їжу.

Наші предки давно помітили, що в деякі дні певні продукти призводять до тяжкості в шлунку і набору ваги, а інша їжа засвоюється дуже легко. Робота органів травлення залежить від фази Місяця на небі. Місячний гороскоп харчування допоможе вам скласти раціон на сьогодні і підкаже, які продукти варто виключити 13 лютого.

Місячний гороскоп харчування 13 лютого

13 лютого - зростаюча Місяць в знаку Риб

Сьогодні сприятливий день для схуднення і дієти. Харчування має бути різноманітним і свіжим. Можна їсти хліб, булочки, хлібці. Не допускаються переїдання, оскільки вони приведуть до зайвої ваги.

У цей день можна вживати гостру їжу. Рекомендується додавати в їжу більше спецій і приправ. Особливо корисними будуть імбир, гвоздика, гірчиця в порошку, коріандр, лавровий лист. Можна їсти м'ясну їжу. Добре засвоюються морепродукти, шпинат і щавель, бобові.

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Автор: Катерина Пулатова