Наш природний супутник має великий вплив на погоду Землі, рослини і тварин. Людина також схильна до місячного впливу. Від фази Місяця залежать наші біоритми і процеси травлення. З давніх-давен помічено, що в різні фази Місяця їжа засвоюється по-різному. Плануючи раціон на день і схуднення, потрібно звірятися з місячним календарем харчування на сьогодні.
Місячна дієта 16 січня
16 січня - зростаючий Місяць у Рибах
Сьогодні рекомендується їсти тваринну їжу, горіхи, квашену капусту, борошно, зерна, насіння, грубу їжу. Дуже добре засвоюються молочні продукти: творог, йогурт, кефір, сметана. Сьогодні сприятливий день для інтуїтивного харчування - їжте те, чого вам найбільше хочеться, не голодуйте і не картайте себе за з'їдене. Алкоголь 16 січня протипоказаний в будь-яких дозах.
Схильним до повноти людям варто відмовитися від мучного, але можна їсти цільнозерновий хліб. Іншим людям можна їсти пироги, булочки або печиво - вони добре засвоюються.
Під час зростаючого Місяця потрібно дбайливо ставитися до свого організму, повноцінно і різноманітно харчуватися, пити більше води. Сьогодні сприятливий день для схуднення і розвантажувального дня.
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