Місячний календар підкаже, в які дні грудня можна робити стрижку і коли від неї краще відмовитися.

Супутник нашої планети відіграє важливу роль в життєдіяльності всіх організмів. Місяць має великий вплив на життя людини і його здоров'я. Здоров'я волосся і якість стрижки також залежать від місячного циклу. Астрологи давно помітили, що наші локони в одні дні стають неслухняними і тонкими, а в інший час добре зберігають форму зачіски.

Вплив місяця на волосся

Для визначення сприятливих днів для стрижки, фарбування і завивки волосся використовують місячний календар. У період зростаючого Місяця волосся росте швидше і добре вбирають маски і корисні речовини, а в спадний - ростуть повільніше і довше зберігають форму стрижки. В повний місяць волосся слухняне і блискуче. Це гарний час для перевтілень.

Місячні фази на грудень 2020

Щербатий Місяць - з 1 по 13 грудня та 31 грудня 2020 року

Молодик - 14 грудня 2020 року

Висхідний Місяць - з 15 по 29 грудня 2020 року

Повний місяць - 30 грудня 2020 року

Місячний календар стрижок на грудень

Сприятливі дні для стрижки в грудні 2020 року: 2, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 26, 28, 30, 31 грудня.

Сприятливі дні для фарбування волосся в грудні 2020 року: 2, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18-21, 23, 25, 26, 28, 30, 31 грудня.

Сприятливі дні для манікюру, педикюру в грудні 2020 року: 1, 3, 6-11, 13, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 грудня.

Несприятливі дні для будь-яких робіт з волоссям в грудні: 1, 4, 5, 7, 14, 17, 25 грудня.

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Автор: Катерина Пулатова