Від них можна очікувати на що завгодно.

Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть гуляти на стороні. Таких існує три. Найбільше, на думку експертів, до зрад схильні Водолії, Раки і Стрільці.

Водолій

Ця людина закохана в свою другу половинку до безпам'ятства, але в той же час він не закриває себе до спілкування з іншими. Випадкове знайомство на роботі або в парку під час прогулянки може змусити його переключитися з одного об'єкта обожнювання на інший. І в такому випадку він дозволяє собі трохи інтриг на стороні.

Рак

Раки - сімейні люди. Але гуляти вони можуть для того, щоб нібито зберегти сім'ю. Так, таке у них виправдання: сімейне життя стала нудною, її потрібно чимось урізноманітнити.

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До слова, ці люди дуже швидко і легко піддаються спокусі. В основному Раки воліють не тільки красивих, але і розумних жінок. А таким дуже просто заманити в свої мережі навіть одруженого.

Стрілець

Палкий характер і темперамент цього знака Зодіаку говорить про те, що їх постійно кидає від одного варіанту до іншого. Десь в глибині душі людині хочеться затишку і домашнього тепла, але його нестабільність стає причиною інтрижок на стороні. До слова, навіть сильна прихильність до когось абсолютно не перешкоджає тому, щоб Стрілець гуляв.

Нагадаємо, астрологи назвали три найагресивніших знака Зодіаку.

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