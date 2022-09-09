До них відносяться Водолії, Леви і Стрільці.

Експерти в сфері астрології розповіли, що існує всього три знаки Зодіаку, у яких часто можуть виникати агресивні прояви. Це може не нести ніякої шкоди оточуючим, але може і не на жарт дратувати близьких людей. Все ситуативно. Детальніше читайте в матеріалі УНІАН.

Водолій

Водоліїв вкрай легко "зачепити". У них загострене почуття справедливості, вони люблять і можуть доводити співрозмовникам свою точку зору. Примітно, що якщо співрозмовник її відмовляється приймати, то уродженці цього знака Зодіаку можуть переходити на грубості, тим самим проявляючи свою агресію.

Це подобається далеко не всім людям, тому у них часто виникають конфлікти.

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Лев

Ці люди звикли, що вони завжди і у всьому праві. Ситуація, коли доводиться приймати свою неправоту і виправляти помилки, дуже не подобається Левам.

Але найчастіше агресію ці люди проявляють тоді, коли їх хтось намагається повчати. Тоді вони готові на все: від скандалу до кулаків.

Стрілець

Сам по собі цей знак Зодіаку дуже яскравий і емоційний. У Стрільців вирують всі емоції, не тільки агресія. Але негативним проявам характеру нікуди не сховатися, якщо мова йде про потребу відновити справедливість.

Нагадаємо, стало відомо, які знаки Зодіаку більше за інших п'ють міцні напої.

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