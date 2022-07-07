До них потрібно ставитися з особливою обережністю.

Психологи і астрологи стверджують - схильність зраджувати є далеко не у всіх чоловіків і жінок. Деякі знаки Зодіаку - вірні і шукають любов на все життя, а інші - гуляють, зраджують, обманюють. УНІАН розповідає про тих, кому не варто довіряти.

Овен

На четвертому місці в рейтингу найбільш невірних партнерів - Овни. І чоловіки, і жінки, народжені під цим знаком Зодіаку, однаково схильні до того, щоб брехати своїм партнерам і за їх спиною фліртувати з іншими. Саме тому Овни швидко виходять заміж, швидко розлучаються, а діти і сімейний затишок їх практично не цікавлять.

Водолій

"Бронза" дістається знакам, народженим взимку. Вони можуть бути нескінченно закохані в одну людину, але як тільки вони зустрічаються поглядом з кимось симпатичним - їхні почуття не зупинити.

Часом Водолії навіть не визнають своєї неправоти, коли їх супутники або супутниці звинувачують їх у зраді. Ті готові що завгодно зробити, що ніколи не відчувають докорів сумління за таке.

Риби

Друге місце у Риб. Безумовно, не всі уродженці цього водного знака невірні своєму подружжю, але вони також схильні до того, щоб крутити романи на стороні. Вони можуть приховувати своє "подвійне життя" роками.

Телець

"Золото" в рейтингу головних зрадників за знаком Зодіаку отримують Тельці. Часто вони навіть не роблять спроб приховувати від близьких людей свої зв'язки на стороні. У своїх амурних справах вони легковажні і швидко переключаються з одного об'єкта на інший.

Будьте обережні, довіряйте, але перевіряйте. Ці люди здатні на різні вчинки, якими можуть робити боляче своїм другим половинкам.

Нагадаємо, названо топ-3 найпідступніших знака Зодіаку, від яких можна чекати чого завгодно.

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