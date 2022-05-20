Цим людям слід очікувати несподіваного фінансового приходу.

Астрологи розповіли, що в кінці травня або на початку червня у чотирьох знаків Зодіаку може бути позаплановий прибуток у великому розмірі. Йдеться не про зарплату, а про щось непостійне. Комусь прийде спадок, хтось може розраховувати на велику премію або вкрай вигідну угоду з продажу.

Близнюки

Експерти прогнозують, що цим представникам прийдуть якісь "гроші з минулого". Це може бути повернення боргу, про який вони давно забули. Також може бути перерахована сума якоїсь допомоги або спадщини, яку Близнюки давно очікують. Зірки радять розпорядитися нею з розумом.

Стрілець

Стрільцям посміхнеться удача вже найближчим часом. У них з'явиться спонсор або меценат, який покриє витрати.

Можливо, це може бути дозвіл безкоштовно десь жити або прощення боргу.

Риб

У Риб довгий час спостерігається своєрідна фінансова "яма". Однак найближчим часом стан справ в гаманці буде виправлено - їм прийде премія, спадок або інший одноразовий дохід. Це буде в другій половині червня.

Діва

Положення зірок і планет говорить про те, що позитивні новини в питанні грошей прийдуть вже в кінці травня. Це може бути бізнес-пропозиція або запрошення на дуже високооплачувану роботу. Однак астрологи попереджають про те, що до 6 червня не варто приймати серйозних рішень і підписувати важливі документи. Слід трохи почекати, щоб прийняти зважене і правильне рішення.

Нагадаємо, раніше стало відомо коли і чим закінчиться війна в Україні. УНІАН зібрав топ найпопулярніших думок астрологів.

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