Астрологи назвали два найбільш відкритих і добродушних знаки Зодіаку. Вони відмінні друзі і надійні партнери.
Козеріг
Козеріг відрізняється здатністю до адаптації, чарівністю і цілеспрямованістю. Однак ще сильнішою рисою є доброта. Уродженці цього знака завжди безкорисливо прийдуть на допомогу і можуть віддати останнє, аби їх друг або інша близька людина була щаслива.
Також Козероги - прекрасні батьки, які з розумінням ставляться до всіх прохань і примхам своїх дітей.
Стрілець
Справжні альтруїсти, які готові надавати підтримку навіть малознайомим людям. Доброта Стрільців поєднується з довірливістю, тому ними часто користуються. Жінки безкорисливі, відкриті і чесні, на що чекають і від оточуючих.
До слова, астрологи радять Стрільцям все ж "показувати характер" в деяких ситуаціях, щоб їх доброту не використали в корисливих цілях.
Нагадаємо, названо три знаки Зодіаку, на яких чекає велика удача на цьому тижні.