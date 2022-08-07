Вони ніколи не відмовлять у допомозі і не зрадять.

Астрологи назвали два найбільш відкритих і добродушних знаки Зодіаку. Вони відмінні друзі і надійні партнери.

Козеріг

Козеріг відрізняється здатністю до адаптації, чарівністю і цілеспрямованістю. Однак ще сильнішою рисою є доброта. Уродженці цього знака завжди безкорисливо прийдуть на допомогу і можуть віддати останнє, аби їх друг або інша близька людина була щаслива.

Також Козероги - прекрасні батьки, які з розумінням ставляться до всіх прохань і примхам своїх дітей.

Стрілець

Справжні альтруїсти, які готові надавати підтримку навіть малознайомим людям. Доброта Стрільців поєднується з довірливістю, тому ними часто користуються. Жінки безкорисливі, відкриті і чесні, на що чекають і від оточуючих.

До слова, астрологи радять Стрільцям все ж "показувати характер" в деяких ситуаціях, щоб їх доброту не використали в корисливих цілях.

Нагадаємо, названо три знаки Зодіаку, на яких чекає велика удача на цьому тижні.

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