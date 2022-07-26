Цим людям не пощастить вже в кінці липня або початку серпня.

Астрологи попередили двох знаків Зодіаку про те, що у них можуть бути непередбачені витрати і серйозні неприємності в плані фінансів. Також експерти дали поради, що їм робити, щоб максимально себе перестрахувати.

Риби

Уродженцям цього знака Зодіаку слід бути максимально обережними, адже на них вже відкрили полювання шахраї. Це можуть бути як дрібні зловмисники, так і ті, хто поклав око на достаток і багатство Риб.

Щоб себе убезпечити від серйозних незворотних втрат, важливо з розумом розпоряджатися коштами. Перш за все не переводите нікому гроші наосліп, навіть якщо мова йде про відносно невеликі суми.

Лев

Попри те, що даний період в цілому вдалий для Левів, труднощі у них все ж будуть. Охоплять вони грошову сферу. Астрологи передбачали величезні витрати, які не входили в план цих знаків Зодіаку.

Також експерт застерігає цих людей від укладення свідомо збиткових угод - слід уважно читати документи і детально вивчати умови, які ви підписуєте, щоб потім не нести за це серйозну відповідальність.

Нагадаємо, астрологи розповіли, як і коли закінчиться війна в Україні.

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