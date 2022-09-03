Вони завжди ухиляються від роботи, обирають для себе пасивний відпочинок і вічно відкладають справи на потім.

Астрологи назвали найбільш ледачих знаків Зодіаку. Вони завжди відкладають важливі справи на потім, люблять проводити час наодинці, не беруть на себе ніяку відповідальність і вважають за краще пасивний відпочинок.

Телець

Активні розваги, ініціативність і прагнення бути лідером - явно не про них. Більшість уродженців цього знака Зодіаку воліють плисти за течією. Вони не люблять виділятися на навчанні або в роботі, не дуже люблять активний відпочинок, а також не беруть на себе відповідальність по виконанню якихось завдань.

Лев

Найчастіше Леви використовують фразу "Не царська це справа", відмовляючись від важливої роботи. Вони відкладають до останнього ті завдання, які були поставлені їм або ними ж.

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Друзі цих людей часто кличуть їх на прогулянки або в подорожі, але нерідко ті відмовляються або погоджуються без особливого бажання. До речі, найбільше свою лінь Леви проявляють саме восени.

Риби

"Золото" в рейтингу найбільш ледачих людей отримує цей весняний знак зодіаку. Фраза "Лінь - двигун прогресу" - це повністю про них. Вони готові придумати мільйон відмазок і аргументів, чому вони не можуть (насправді не хочуть) робити ті чи інші справи. Якщо ваш чоловік - Риби, вам дуже складно змусити його робити щось по дому.

Нагадаємо, названо два знаки Зодіаку, які у вересні зустрінуть свою любов.

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