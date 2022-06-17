Для деяких прийдешнє літо стане цікавим.

Астрологи дізналися, яким буде майбутній літній сезон для різних знаків Зодіаку. Мінімум трьох чекають серйозні зміни в особистому житті. Йдеться про так званий курортний роман.

Телець

У липні цього року Тельці відправляться в подорож. Це може бути як планова відпустка, так і відрядження в країну, в яку ті давно хотіли потрапити. Проведення часу там не пройде даремно - вони зустрінуть там другу половинку, правда, відносини будуть короткочасними.

Терези

Самотні Терези давно хочуть відвідати якийсь відомий курорт. Цього літа у них нарешті з'явиться така можливість. Відпустка закінчиться курортним романом.

Водолій

Літо 2022 для уродженців даного знака Зодіаку буде яскравим і наповненим на події.

Деяких Водоліїв чекає розставання з другими половинками. Щоб перекрити почуття образи і самотності, вони вирішать відправитися у відпустку і знайти собі нове захоплення. Тих Водоліїв, які не перебували у відносинах, також чекають амурні пригоди, проте вже до кінця серпня ця "історія кохання" буде закінчена.

Нагадаємо, названо 4 знака Зодіаку, яких чекає біда цього літа.

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