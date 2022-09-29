Астрологи розповіли про людей, які завжди можуть доречно і влучно пожартувати.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, чиї представники є володарями прекрасного почуття гумору. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Близнюки

Ці люди дуже уважні до дрібниць. Саме тому вони помічають деталі, можуть зробити на них акцент і розвеселити свого співрозмовника. Їм відомо почуття міри, тому жарти Близнюків абсолютно не образливі для їхнього оточення.

Деякі представники цього зодіакального сектора люблять також інтелектуальний гумор.

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Скорпіон

Уродженці цього знака - справжня душа компанії. Вони дуже веселі, практично завжди перебувають в гарному і бадьорому настрої. Завдяки їхній комунікабельності, відкритості, умінні підтримати розмову, друзі вважають Скорпіонів дуже і дуже веселими. А ще вони нерідко розповідають анекдоти.

Риби

І ще один знак, який входить в топ володарів кращого почуття гумору. Вони мають дуже гострий язик, помічають деталі і роблять на них акцент. Їхні жарти дуже смішні і зрозумілі.

Нагадаємо, на які знаки Зодіаку чекають біди після ретроградного Меркурія.

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