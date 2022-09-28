Період до третього жовтня є потенційно небезпечним для всіх знаків, але декого невдачі будуть переслідувати і після цієї дати.

Астрологи розповіли, кому не буде везти в життя навіть після завершення ретроградного Меркурія. Так, за словами експертів, в категорію ризику потрапили відразу три знаки Зодіаку.

Близнюки

Вже з третього жовтня у них можливі сварки з близькими людьми. Це можуть бути скандали на грунті претензій, які давно накопичилися у обох сторін. "Штормити" буде як мінімум кілька днів - будуть словесні перепалки, сцени істерик, пропозиції про розставання і так далі.

Але вже до кінця тижня напружений період піде на спадання, і емоційна ситуація стабілізується.

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Лев

Ці люди відчувають якісь проблеми в професійній сфері. Можливо, їх відвідує бажання змінити роботу або Леви відчувають якийсь тиск від начальства або інших людей з колективу.

Після третього жовтня ситуація може загостритися: скандали зі своїми колегами, написана заява про звільнення або раптова відпустка для повного перезавантаження.

Терези

На уродженців цього знака Зодіаку чекає непростий і хвилюючий період, пов'язаний з оформленням документів. Це може бути оформлення документів для виїзду за кордон, покупка або продаж чогось дорогого, якісь дозволи, спадок і так далі. Доведеться побігати, витратити свої нерви і дуже втомитися морально.

Нагадаємо, екстрасенс попередив про небезпеки ракетного обстрілу Заходу України.

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