Сонячне затемнення віщує нам великі емоційні скачки. У такі дні люди кидають розпочаті справи, якщо щось йде не так.

14 грудня на нас чекає останнє з п'яти затемнень 2020 року. Астрологи розповіли про те, що це буде за подія, чим вона небезпечна і як обійти стороною неприємності.

Про це пише slovofraza.

Затемнення в грудні: що воно віщує

Читайте такожАстролог склала гороскоп на тиждень 7-13 грудня14 грудня відбудеться повне сонячне затемнення в знаку Стрільця. На жаль, побачити те, як місячний диск пройде прямо перед сонцем, не вийде. Затемнення буде видно лише в південній півкулі Землі. Цим затемненням закінчиться коридор затемнень. 14 число-останній день, коли можна розв'язати проблеми, викликані небесними світилами, без негативних наслідків для себе і своєї сім'ї. З 15 числа зробити це буде складніше.

Сонячне затемнення віщує нам великі емоційні скачки. У такі дні люди кидають розпочаті справи, якщо щось йде не так. Ми стаємо більш імпульсивними і агресивними, що жодним чином не йде на користь ні в дружніх починаннях, ні в любовних перемогах, ні в кар'єрних устремліннях.

Про що застерігають астрологи

Це затемнення є повторенням затемнення 4 грудня 2002 року. Якщо згадати, що відбувалося в грудні 2002 року, то можна відзначити теракт в Чечні, спробу державного перевороту в Туркменії, політичні зміни в Кенії. Словом, місяць був не найпростішим. Враховуючи, що зараз високосний рік, а за вікнами вирує епідемія, 14 грудня краще не планувати ніяких знакових справ або зустрічей. Астрологи відзначають також, що нам самим доведеться діяти і створювати краще майбутнє для себе і оточуючих. Не можна пускати справи на самоплив і втрачати віру в те, що все буде добре.

Беріть життя в свої руки і підвищуйте рівень відповідальності. Запасіться терпінням, тому що багато справ загрожують зірватися. Астрологи попереджають про те, що в такі дні Всесвіт може вносити свої корективи в житті людей, причому зовсім непомітно. Не дивуйтеся, якщо багато проблем вирішаться самі собою або звідки не візьмися з'являться нові.

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Автор: УНІАН