Дмитро Уранус переконаний, що найближчим часом на економіку РФ чекає тотальний крах.

Астролог Дмитро Уранус розповів, що чекає на Росію в найближчі роки. У себе на сторінці в Facebook він написав, що верхівка країни-агресора абсолютно не розуміє наслідки своїх кровожерливих дій.

"Марс, бог війни, в 5 будинку в Близнюках вказує на те, що Росія загралася у війну, що вона серйозно не сприймає наслідки і підсумки цієї війни, що для ініціатора анексії це розвага і самоствердження", - написав Уранус.

Також він передбачив тотальний крах економіки Російської Федерації. Виною тому є відсутність розуму у тих, хто віддає накази.

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"Марс на вершині тауквадрату Нептун-Марс-Меркурій, що означає відсутність об'єктивності і розумності у веденні війни. Перевитрата коштів, зниження доходу, дорога і руйнівна військова "гра", - уточнив астролог.

Згідно з його прогнозами, найближчим часом в Росії ще більше посилиться проблема фінансів. Подіють санкції, накладені багатьма країнами світу.

"Ще один важливий набір фінансових аспектів. Ретроградні Нептун з Юпітером, у 2 будинку фінансів, відразу в чотирьох опозиціях з ретро Меркурієм, Венерою і Сонцем, в 8 будинку, боргів і фінансових криз. Це показник дуже болючих фінансових наслідків анексії. Особливо виділяється сходиться опозиція (1,7 гр.) між фінансовими планетами у фінансових будинках, Венерою та Юпітером. Вона дасть величезні фінансові втрати для Росії протягом найближчих двох років. Це аспект перевитрати коштів", - додав Дмитро Уранус.

Нагадаємо, екстрасенс Макс Гордєєв попередив велике місто України про неминучу небезпеку.

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