Експерти розповіли, кому варто побоюватися прийдешньої події.

Астрологи розповіли, як містичний повний місяць 9 жовтня вплине на фінансовий добробут. Експерти стверджують, що для Близнюків, Терезів, Скорпіонів і Стрільців все буде добре або без змін, але ось є три знаки Зодіаку, які ризикують зовсім залишитися без грошей. Детальніше читайте в матеріалі УНІАН далі.

Рак

Ви давно планували зробити якусь покупку, можливо, збирали на неї гроші. Зараз ви зважитеся її купити, але щось піде не так. Можливо, вона подорожчає, або її доведеться повертати, лагодити, доплачувати за неї.

Ще однією непередбаченою статтею витрат може бути здоров'я. На ньому економити не можна. Якщо у вас будуть тривожні дзвіночки від організму, тут же йдіть до лікаря. Так, судячи з прогнозу, це буде коштувати вам чимало, але зате вчасно відреагуєте.

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Лев

Уродженців цього знака Зодіаку можуть чекати на втрати джерела доходів. Це можуть бути проблеми в бізнесі, звільнення, штраф і подібне. Це, звичайно, накладе свій відбиток на вашій роботі і психоемоційному стані.

Телець

Ще один знак Зодіаку, на який 9 жовтня чекають витрати. Але вони будуть приємними. Це може бути покупка одягу, дорогої косметики або дорогі процедури краси. Попри дорожнечу, воно того варте - ви будете дуже раді і натхненні обновками.

Нагадаємо, названо найжахливішу дружину за знаком Зодіаку.

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