Анжела Перл дала прогноз щодо кожного представника.

Відомий астролог Анжела Перл дала прогноз на найближчі три тижні для всіх знаків Зодіаку. Що чекає саме на вас - читайте в матеріалі УНІАН.

Овен

На думку експерта, у вас буде можливість повернутися до колишніх коханих або можуть бути будь-які інші контакти з людьми з минулого. Навіть можливий повторний шлюб. Меркурій буде знаходитися в 7 будинку.

Телець

У цих людей буде Меркурій в 6 будинку - будинку роботи. Положення планет вказує на необхідність відпочинку.

Інакше можуть бути неприємності в роботі.

Близнюки

У Близнюків ретроградний Меркурій буде в 5 будинку, що говорить про те, що ви зважитеся на любовні подвиги або нові романи.

Рак

У Раків ретромеркурій в 4 будинку - це будинок місця, де ви живете. Настав час відремонтувати те, що зламалося. Або, можливо, саме в період ретроградного руху зазначеної планети щось зламається.

Лев

Меркурій розгортається в третьому будинку - будинку спілкування, навчання, нових контактів і поїздок. Анжела Перл говорить про те, що можуть бути поновлення на навчанні, перескладання іспитів, повторне отримання якихось документів або їхнє відновлення.

Діва

У Дів Меркурій розгортається в другому будинку - будинку доходів і фінансів. В даному випадку ретрорух - це добре, тому що вам можуть повернути якісь гроші, які давно не виплачували.

Якщо ви комусь повинні повернути фінанси, то вам про це нагадають.

Терези

У цих людей розворот Меркурія відбувається в першому будинку. Цей знак відчує ретроградність найбільше. Цей період дасть вам можливість обміркувати, переоцінити і зважити ті обставини, в яких ви зараз перебуваєте.

Скорпіон

Ретромеркурій в 12-му будинку гороскопу - це будинок завершення, позбавлення від усього непотрібного, будинок ізоляції. Перл припускає, що ви можете захворіти коронавірусом, провести якийсь час в ізоляції або поїхати кудись далеко.

Стрілець

Меркурій розгортається в 11 будинку гороскопу. 11-й будинок - це колективи, групи людей, будинок результатів. Ретромеркурий може відсунути отримання результатів. Також у вас можуть бути проблеми з документами в цей період.

Козеріг

10-й будинок гороскопу говорить про те, що можуть бути якісь неприємності в кар'єрі або навчанні. Краще відкласти важливі презентації, семінари або здачу іспитів до перших чисел жовтня.

Можливо, вас змусять переробляти якийсь проект.

Водолій

Меркурій знаходиться в дев'ятому будинку - будинку пошуку сенсу життя, будинку подорожей і освіти. Це може бути зміна навчального закладу, зміна викладача, рішення взяти академічну відпустку.

Риби

У вас Меркурій в 8 будинку. На Риб чекають проблеми з фінансами: можуть бути несподівані витрати, потреба взяти в борг або терміново повернути ті гроші, які ви брали раніше. Може бути необачна інвестиція.

Нагадаємо, як знакам Зодіаку пережити ретроградний Меркурій 2022 і який вплив він матиме.

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