25 жовтня відбудеться сонячне затемнення 124 сароса в знаку Скорпіон. Що це означає І що воно принесе знакам Зодіаку - розповіла відомий астролог.

25 жовтня 2022 року відбудеться сонячне затемнення у знаку Скорпіон по західній астрології. Відомий астролог Валентина Віттрок пояснила, що це буде означати для всіх знаків Зодіаку.

"Затемнення - це деяка заданість/фатальність подій, що відбуваються, історично повторювана. Але в момент самого затемнення у людини є унікальна можливість закласти позитивну програму, саме затемнення, яке відбувається в молодика. Вже помічено, що в молодика відбувається якесь викривлення часу, що дає можливість матеріалізації думок", - пояснила експертка.

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Вона помітила, що найбільш виразно ефект затемнення відчують чотири знаки Зодіаку - Лев, Телець, Скорпіон і Водолій.

Також, як сказала Віттрок, дане затемнення не проходить безслідно для історії. У його період трапляється безліч переломних моментів. У цьому можна переконатися, проаналізувавши якусь історичну зведення.

"Затемнення 21 серпня 1914 року відноситься до 124-го сонячного циклу сароса. Дивимося історичний ракурс: 29 липня 1914 року, після оголошення Австро-Угорщиною війни Сербії, за два дні до оголошення Німеччиною війни Росії, і через кілька годин після підписання Миколою II наказу Про загальну мобілізацію, війна була оголошена в кінці липня, але затемнення 21-го серпня зіграло гнітючу роль в тій світовій війні: Росія програла війну Німеччині і надалі відбулася революція 1917-го року", - написала Валентина.

Вона не виключає, що нинішнє сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року може дати Росії всі умови наступити на ті ж граблі. Також, як додала Віттрок, можуть бути і смерті.

"В аурі затемнення (а ми вже в ній) може погіршуватися самопочуття, з'являтися втома. Помічено, що в сонячні затемнення йдуть короновані особи і "зірки" першої величини. У цьому затемненні присутня спалена Венера, значить хтось піде з яскравих представників світу мистецтва. В затемнення пішла Принцеса Діана, слідом за нею Мати Тереза, помер Папа Іоанн..." - резюмувала астролог.

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