Він уточнив, що період з 17 по 24 жовтня буде дуже напруженим і особливо небезпечним.

Відомий астролог Дмитро Уранус зробив новий прогноз щодо війни в Україні. Так, за його даними, Росія буде практично безперервно бомбити всю територію України в період з 17 по 24 жовтня. Про це він написав у своєму Facebook-блозі.

"У карті останньої чверті місяця, вона в силі з 17 жовтня по 25 жовтня, зазначено, що успіхів на фронті буде мало, ситуація сильно ускладниться. Тауквадрат Місяць-Сонце-Плутон дуже неприємний і руйнівний. У період 17-24 жовтня обстріли енергетичної інфраструктури будуть практично безперервні, плюс багато жертв серед мирного населення", - поділився Дмитро Уранус у своєму блозі.

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Астролог зазначив, що кульмінаційний Сатурн над більшою частиною України на цьому тижні створить більше труднощів для уряду. Може посилитися і військова ескалація.

"Астрокартограмма дає нам висхідний Марс на Східному фронті, що говорить про те, що ворог спробує наступати там, де нещодавно відступав, і буде знову намагатися забрати землі України. Вся зона від Харкова до Донецька-Луганська в зоні загострення активності ворога. Для Харкова та Бахмута тиждень буде дуже важким. На Херсонському фронті в ці дні мало перспектив для вдалих наступів. Треба накопичувати сили", - додав Уранус.

Нагадаємо, нещодавно Уранус передбачив небезпеку для України. Він каже, що в найближчому майбутньому такого стрімкого звільнення територій не передбачається.

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